Ηλίας Βαλάσης: Η γυναίκα μου ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει
Ηλίας Βαλάσης: Η γυναίκα μου ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Δώρα έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά
Στη σχέση με τη σύζυγό του, Δώρα αναφέρθηκε ο Ηλίας Βαλάσης, εξηγώντας πως η ίδια γνώριζε ότι από τη στιγμή που θα παντρεύονταν, ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του συζύγου.
Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», μιλώντας για τη σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του. Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ πρόσθεσε πως η γυναίκα του είχε αντιληφθεί ότι από τη στιγμή που θα προχωρούσαν σε γάμο, ο Ηλίας Βαλάσης θα άλλαζε στάση και θα γινόταν το πρότυπο άντρα, που ήθελε.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Πόσο όμορφη γυναίκα έχω. Δεν με ζηλεύει καθόλου η γυναίκα μου. Ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι στο κεφάλι μου, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει. Πριν το στεφάνι όμως, άστο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgjc5cig24xl)
Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», μιλώντας για τη σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του. Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ πρόσθεσε πως η γυναίκα του είχε αντιληφθεί ότι από τη στιγμή που θα προχωρούσαν σε γάμο, ο Ηλίας Βαλάσης θα άλλαζε στάση και θα γινόταν το πρότυπο άντρα, που ήθελε.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Πόσο όμορφη γυναίκα έχω. Δεν με ζηλεύει καθόλου η γυναίκα μου. Ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι στο κεφάλι μου, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει. Πριν το στεφάνι όμως, άστο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα