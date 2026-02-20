Ηλίας Βαλάσης: Η γυναίκα μου ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Δώρα έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά

Ιωάννα Μαρίνου
Στη σχέση με τη σύζυγό του, Δώρα αναφέρθηκε ο Ηλίας Βαλάσης, εξηγώντας πως η ίδια  γνώριζε ότι από τη στιγμή που θα παντρεύονταν, ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του συζύγου.

Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», μιλώντας για τη σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του. Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ πρόσθεσε πως η γυναίκα του είχε αντιληφθεί ότι από τη στιγμή που θα προχωρούσαν σε γάμο, ο Ηλίας Βαλάσης θα  άλλαζε στάση και θα γινόταν το πρότυπο άντρα, που ήθελε.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Πόσο όμορφη γυναίκα έχω. Δεν με ζηλεύει καθόλου η γυναίκα μου. Ήξερε πολύ καλά ότι με το πού βάλω στεφάνι στο κεφάλι μου, θα είμαι ο πιο τέλειος άντρας που υπάρχει. Πριν το στεφάνι όμως, άστο».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
