Ηλίας Βαλάσης: Όταν ήμουν μικρός συνέβη κάτι μεταφυσικό, αν δεν υπήρχε αυτό το θαύμα πιστεύω ότι δεν θα ζούσα καν

Ο ηθοποιός μίλησε για την πίστη του στον Θεό

Ιωάννα Μαρίνου
Για την πίστη του μίλησε ο Ηλίας Βαλάσης, εξηγώντας πως του συνέβη ένα περιστατικό όταν ήταν πολύ μικρός και από τότε βρέθηκε πιο κοντά στον Θεό. Ο ηθοποιός υποστήριξε πως εάν αυτή η μεταφυσική εμπειρία, όπως την περιέγραψε, δεν είχε συμβεί, δεν θα ζούσε.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ηλίας Βαλάσης στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι το σκηνικό που έζησε τον τάραξε πάρα πολύ και ένιωσε πως ο Θεός είναι μαζί του και προχωρούν μαζί στη ζωή.

Ο ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Ο Θεός είναι τα πάντα για εμένα. Γιατί να μην το πω; Σε μια στιγμή συνέβη αυτό. Ήταν μια μεταφυσική στιγμή. Μικρός ήμουν, δημοτικό αν θυμάμαι καλά. Συνέβη κάτι μεταφυσικό και ταράχτηκα τόσο πολύ. Κάπως σαν όραμα, αλλά όχι αυτό ακριβώς. Συνέβη ένα πράγμα πως λέμε "σου μιλάω, αλλά δεν σου μιλάω"; Ούτε ναρκωτικά έπαιρνα γιατί ήμουν πολύ μικρός ούτε ψυχολογικά προβλήματα είχα γιατί ήμουν ένα παιδί που είχε τα πάντα. Θέλω να πω, δεν είχα θέματα να λύσω και ξαφνικά ψυχολογικά άλλαξε κάτι μέσα μου. Συνέβη αυτό το ταρακούνημα, το "είμαι εδώ δίπλα σου, είμαστε εδώ μαζί". Αν δεν υπήρχε αυτό το θαύμα, πιστεύω, επειδή ήμουν γεμάτος ταραχή στη ζωή μου, αυτή τη στιγμή δεν θα ζούσα καν. Δεν θα είχα καν τη ζωή μου».

Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Ηλίας Βαλάσης είχε αναφερθεί ξανά στο γεγονός αυτό: «Από μικρός πίστευα τόσο πολύ, δεν μου το έμαθε κανείς. Από κάτι που αισθάνθηκα όταν ήμουν μικρός, έγινε το σύμπαν μου, ήρθε και με ταρακούνησε, ένα πράγμα μεταφυσικό. Οπότε, αν μου πεις εμένα “γιατί  βγαίνεις και το λες αυτό;”… Γιατί έτσι θέλω, ρε φίλε. Και δεν με χαλάει, ας χαλιούνται όλοι. Εσύ αν μου πεις ότι πιστεύεις σε ένα δέντρο, ξέρεις τι θα κάνω εγώ; Θα σκύψω το κεφάλι μου ταπεινά και θα πω “καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτό πιστεύει, θα το σεβαστώ”. Κανένας δεν σέβεται τον Χριστό. Ενοχλεί. Η αλήθεια ενοχλεί αγάπη μου», είχε πει.

