Δέκα χρόνια χωρίς τον Γιάννη Βόγλη, η πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι σπουδαίοι ρόλοι

Στο θεατρικό προσκήνιο



Το Χώμα και τα Κορίτσια

Η παρακμή του εμπορικού σινεμά

Η τηλεόραση και οι τοκογλύφοι

Στη μακρά του θεατρική πορεία, συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς, όπως η Έλλη Λαμπέτη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και με τον άνθρωπο που του έβαλε το μικρόβιο της υποκριτικής, τον ανεπανάληπτο καλλιτέχνη και αγωνιστή, Μάνο Κατράκη. Υπήρξε βασικό στέλεχος του περίφημου θιάσου «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολωμού, ενώ συνεργάστηκε αργότερα με το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τη δεκαετία του ‘80 ίδρυσε τον καλλιτεχνικό οργανισμό «Ανατολή», όπου παρουσίασε σημαντικές παραγωγές, όπως τον «Καπετάν Μιχάλη» και τον «Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη, το πολυθέαμα «Ελλάδα - Ρίτσος, Μακρυά Πορεία», τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου και «Ο Καλός Στρατιώτης Σβέικ» του Γιάροσλαβ Χάσεκ. Η θεατρική του διαδρομή τερματίστηκε το 2011, όταν ολοκληρώθηκε η θητεία του ως επικεφαλής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.Στα κινηματογραφικά πλατό μπήκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, ενώ το 1966 έγινε ευρύτερα γνωστός παίζοντας, δίπλα στον Κατράκη και τον Κούρκουλο, στην τεράστια επιτυχία του Βασίλη Γεωργιάδη «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο». Ένα βουκολικό δράμα για την εξέγερση των κολίγων στον θεσσαλικό κάμπο, που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1968 ήρθε ακόμη μία επιτυχία, αυτή τη φορά στη ρομαντική κομεντί «Κορίτσια στον Ήλιο», όπου ο Βόγλης υποδύεται έναν αφελή βοσκό, που μπλέκει με μία αγγλίδα τουρίστρια, την Αν Λόμπεργκ. Μία ταινία που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ήταν υποψήφια για τη Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας.Ανάμεσα στις πολλές ταινίες που γύρισε, όταν είχε αρχίσει να φθίνει το παλιό εμπορικό σινεμά και άρχισε η περίοδος των «ταινιών - ξεπέτα» («Ένας Μάγκας στα Σαλόνια», «Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ», «Οι Γενναίοι του Βορρά» κλπ), ξεχωρίζει η ερμηνεία του στο καλογυρισμένο αισθηματικό δράμα «Ραντεβού με μια Άγνωστη» και πάλι του Γεωργιάδη, έχοντας δίπλα του την Έλενα Ναθαναήλ και το προκλητικό για την εποχή του «Ο Βάλτος», σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου.Στην τηλεόραση, που δούλεψε πολύ, κυρίως για να βγάλει τα χρέη του και να ξεφύγει από τους τοκογλύφους, όπως είχε εξομολογηθεί, είχε μακρά πορεία, καθώς ξεκίνησε το 1978, πρωταγωνιστώντας στο σήριαλ του Γιώργου Σκαλενάκη «Έρωτας και Επανάσταση». Είχε δεκάδες συμμετοχές στην ιδιωτική τηλεόραση («Άφρικα», «Μοιραίο Πάθος», «Ψίθυροι Καρδιάς», «Σύνορα Αγάπης», «Η Αγάπη Ήρθε Από Μακριά», «Της Αγάπης Μαχαιριά» κλπ), ενώ έκλεισε τον τηλεοπτικό του κύκλο με την κυπριακή παραγωγή «Σε Φόντο Κόκκινο» το 2010.Ο Γιάννης Βόγλης, που πέθανε στις 20 Απριλίου του 2016 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, ήταν ένας σημαντικότατος ηθοποιός, σκηνοθέτης, άνθρωπος του πνεύματος και αγωνιστής, εκφράζοντας πάντα με θάρρος τις απόψεις του για λαϊκή ομοψυχία. Όπως εκείνες τις ιστορικές στιγμές που είχαν χαράξει τη μνήμη του, μετά από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όταν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενωμένοι, πέρα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, θρηνώντας και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την ανεκτίμητη και πολυπόθητη εθνική ανεξαρτησία.