Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: Δίνει μια μάχη για τη ζωή του, ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα
Η Τίνα μας είναι εκεί δίπλα του, όπως θα έπρεπε να είναι, είπε η παρουσιάστρια για τη δημοσιογράφο και σύζυγο του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
Στην περιπέτεια που περνάει ο Γιώργος Μυλωνάκης με την υγεία του αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εκφράζοντας τις ευχές της να ξεπεραστεί σύντομα όποια δυσκολία αντιμετωπίζει.
Το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η παρουσιάστρια στάθηκε στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου από το «Happy Day», η οποία παραμένει στο πλευρό του συζύγου της, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την Τετάρτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δημοσιογράφος αποχώρησε άμεσα από το στούντιο για να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου αργότερα βρέθηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Μέσα από νέες δηλώσεις που έκανε η παρουσιάστρια, ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, λέγοντας: «Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στο πλευρό του άντρα της. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα. Αυτό θέλουμε εμείς και εσείς και φυσικά η Τίνα μας είναι εκεί δίπλα του, όπως θα έπρεπε να είναι».
Η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος διανύει το δεύτερο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, δεν παρουσιάζει επιδείνωση, γεγονός που έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία στους οικείους του.
Η εικόνα σταθερότητας που παρατηρείται μέχρι τώρα αξιολογείται από τους θεράποντες ιατρούς ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλινικό στοιχείο στην εξέλιξη της υγείας του 53χρονου, καθώς κάθε χρονική περίοδος χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ εκλαμβάνεται ως μια μικρή, αλλά ουσιαστική πρόοδος μέσα σε μια απαιτητική και κρίσιμη διαδικασία. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, από εχθές το μεσημέρι έχει ξεκινήσει σταδιακή προσπάθεια διακοπής της καταστολής, η οποία εξελίσσεται με προσοχή, ώστε να αξιολογηθεί η νευρολογική ανταπόκριση και η συνολική λειτουργία του εγκεφάλου του ασθενούς.
