Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: Ελπίζουμε να τα καταφέρει και να βγει νικητής, η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι πολύ δικός μας άνθρωπος
Εχθές ήμασταν εδώ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, είπε η παρουσιάστρια για τη δημοσιογράφο
Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη να ξεπεραστεί σύντομα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του, έστειλε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας ότι η σύζυγός του,Τίνα Μεσσαροπούλου που είναι εδώ και χρόνια μέλος της εκπομπής της, αποτελεί στενή φίλη και συνεργάτιδά της.
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συμπληρώνει σήμερα ένα 24ωρο διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποχώρησε από το πλατό του «Happy Day» μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν και το πρωί της Πέμπτης δεν βρέθηκε στο πάνελ, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στο περιστατικό και στην απουσία της.
Η παρουσιάστρια, η οποία επισκέφτηκε και εκείνη τη δημοσιογράφο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, εξήγησε πώς όταν ενημερώθηκαν αρχικά για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της Τίνας Μεσσαροπούλου, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Όπως είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Εχθές ήμασταν εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, ενώ δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της, μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου για αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, και καλή δύναμη. Και τον Γιώργο τον ξέρω προσωπικά, γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια δεύτερη οικογένεια. Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει. Η Τίνα είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή και να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της. Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή να ξεπεραστεί όλο αυτό σύντομα».
Νωρίτερα, η παρουσιάστρια τόνισε ότι τόσο εκείνη όσο και οι συνεργάτες της, βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά τις τελευταίες εξελίξεις: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για το "Happy Day" και για εμάς γιατί ένας από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα. Έχετε σίγουρα δει στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι στο πλευρό του. Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά. Σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Να ευχηθούμε και στην ίδια καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης συμπληρώνει σήμερα το πρώτο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις επόμενες τουλάχιστον δέκα ημέρες, η ιατρική ομάδα των νευρολόγων και των εντατικολόγων του νοσοκομείου θα παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του 53χρονου, μετά τον εμβολισμό που πραγματοποίησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Ενδαγγειακής Θεραπείας του «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης.
