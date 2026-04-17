Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σταθερή η κατάστασή του το δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ
Η μη επιδείνωση της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συμπληρώνει το δεύτερο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε, έχει προσφέρει στιγμές συγκρατημένης αισιοδοξίας στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Η σταθερότητα που καταγράφεται μέχρι στιγμής θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς σημαντικό κλινικό δεδομένο στην πορεία του 53χρονου ασθενούς, καθώς κάθε χρονικό διάστημα χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ αντιμετωπίζεται ως μικρή αλλά ουσιαστική νίκη μέσα σε μια ιδιαίτερα δυναμική και απαιτητική διαδικασία.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι σταδιακή προσπάθεια διακοπής της καταστολής, η οποία θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εκτιμηθεί η νευρολογική ανταπόκριση και η συνολική εγκεφαλική λειτουργία του ασθενούς.
Από το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν ο 53χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευσή του στη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών ομάδων στον «Ευαγγελισμό», με τη συνδρομή του επεμβατικού νευροακτινολόγου και Επιστημονικά Υπεύθυνου της Μονάδας Ενδαγγειακής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», κ. Ευτύχιου Αρχοντάκη, υπήρξε καθοριστική. Οι γιατροί έδωσαν μάχη με τον χρόνο για την αντιμετώπιση ενός εξαιρετικά επείγοντος περιστατικού.
Το ανεύρυσμα εγκεφάλου, μία παθολογική διεύρυνση αγγείου του εγκεφάλου, παραμένει μια κατάσταση που συχνά γίνεται αντιληπτή όταν εκδηλώνεται ρήξη, προκαλώντας αιμορραγία στον εγκεφαλικό ιστό ή στον υπαραχνοειδή χώρο. Η κλινική εικόνα μπορεί να κυμαίνεται από αιφνίδιο και έντονο πονοκέφαλο έως απώλεια συνείδησης, ανάλογα με τη βαρύτητα του επεισοδίου.
Το ανεύρυσμα του 53χρονου κυβερνητικού στελέχους αντιμετωπίστηκε με επιτυχία μέσω εμβολισμού, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή, δυναμική και υπό συνεχή αξιολόγηση.
Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται από αυξημένη εγρήγορση και αναμονή, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε μεταβολή. Η τελική εικόνα για την πορεία του ασθενούς αναμένεται να διαμορφωθεί σταδιακά, με ορίζοντα το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
