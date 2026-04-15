Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Ευαγγελισμό για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της για να συμπαρασταθεί στη σύζυγο του υφυπουργού, Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να συμπαρασταθεί στη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία μόλις ενημερώθηκε για την κατάστασή του αποχώρησε από το «Happy Day» και έσπευσε στο νοσοκομείο.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη 15 Απριλίου το πρωί, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί οι γιατροί αφού έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις, έκριναν πως έπρεπε να προχωρήσουν σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου, χωρίς να γίνει κάποια σχετική αναφορά, αποχώρησε άμεσα από το στούντιο και τη θέση της στο πάνελ πήρε η Όλγα Λαφαζάνη, ενώ όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, μόλις η εκπομπή ολοκληρώθηκε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή την επισκέφτηκε και περιμένει στο πλευρό της να ενημερωθεί για την κατάστασή του.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα