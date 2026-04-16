O Ματ ΛεΜπλανκ επιστρέφει στην τηλεόραση και κάνει στροφή στο αστυνομικό δράμα
Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή και του εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά «Flint»
Ο Ματ ΛεΜπλάνκ επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα αστυνομικό δράμα, το «Flint» για το CBS, στο οποίο αναμένεται να είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο και εκτελεστικός παραγωγός.
Ο 58χρονος ηθοποιός καθιερώθηκε ως εμβληματική μορφή των sitcom, υποδυόμενος τον Τζόι Τριμπιάνι επί δέκα σεζόν στα Friends, από το 1994 έως το 2004.
Παρότι η δουλειά του συνδέθηκε με αυτό το είδος, πλέον στρέφεται σε ένα άλλο πεδίο. Η νέα του σειρά «Flint» θα τον δείχνει στον ρόλο ενός αστυνομικού του Λος Άντζελες, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, μόνο και μόνο για να πληροφορηθεί ότι η υπηρεσία του παρατείνεται για ακόμη πέντε χρόνια. Εξαντλημένος και στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης, αρχίζει να παραβιάζει κανόνες σε μια προσπάθεια να απολυθεί, κάτι που, παραδόξως, τον μετατρέπει σε πιο αποτελεσματικό αστυνομικό, όπως αναφέρει το The Wrap.
Η φήμη του ΛεΜπλάνκ εκτοξεύθηκε διεθνώς μέσα από τη σειρά «Friends» στο NBC, μαζί με τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ντέιβιντ Σουίμερ και τον Μάθιου Πέρι. Όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, παρέμεινε στο NBC για ένα spin-off με τίτλο «Joey», το οποίο δεν γνώρισε επιτυχία και άντεξε δύο σεζόν, πριν ολοκληρωθεί το 2006.
Ωστόσο, βρήκε ξανά επιτυχία στις sitcom υποδυόμενος μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στο Episodes. Με συμπρωταγωνιστές τους Τάμσιν Γκρέιγκ και Στίβεν Μάνγκαν, η σατιρική αυτή σειρά για το Χόλιγουντ προβλήθηκε για πέντε σεζόν, από το 2011 έως το 2017, και χάρισε στον ΛεΜπλάνκ τη πρώτη του Χρυσή Σφαίρα.
Ο ΛεΜπλάνκ εντάχθηκε στην οικογένεια του CBS με μία ακόμη sitcom, το «Man with a Plan», μια οικογενειακή κωμωδία εργατικής τάξης με φόντο το Πίτσμπεργκ, η οποία προβλήθηκε από το 2016 έως το 2020.
Παρουσίασε επίσης το Top Gear στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον Κρις Έβανς από το 2016 έως το 2019, αποχωρώντας επειδή η «χρονική δέσμευση και τα εκτεταμένα ταξίδια» που απαιτούσε η εκπομπή «με κρατούν μακριά από την οικογένεια και τους φίλους μου περισσότερο απ’ όσο νιώθω άνετα», όπως είχε δηλώσει στο BBC.
Το «Man with a Plan» ήταν η τελευταία του δουλειά ως σταθερό μέλος καστ σε τηλεοπτική σειρά, ολοκληρώνοντας την πορεία του την ίδια χρονιά που εμφανίστηκε στο reunion των Friends στο HBO Max, με παρουσιαστή τον Τζέιμς Κόρντεν.
Matt LeBlanc set for TV return 22 years after Friends finale on VERY different type of show https://t.co/eqhQ3pAFJu— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 16, 2026
