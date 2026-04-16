Η Adele φέρεται να επιστρέφει στο στούντιο ηχογράφησης μετά από πενταετή παύση
GALA
Πηγή αναφέρει ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια ετοιμάζει νέο κομμάτι

Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο στούντιο ηχογράφησης πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «30» φέρεται να επέστρεψε η Adele καθώς σχεδιάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα περιλαμβάνει και την υποκριτική.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας τον Νοέμβριο του 2024, η τραγουδίστρια απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, πλέον έχει επιστρέψει στο στούντιο.

Όπως αναφέρεται, η Adele πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο μέσα από τη νέα ταινία του σχεδιαστή μόδας Τομ Φορντ με τίτλο «Cry To Heaven», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Νίκολας Χουλτ.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να ηχογραφήσει για το φιλμ και νέο τραγούδι, με πηγές να κάνουν λόγο ότι οι παραγωγοί επιδίωξαν τη συμμετοχή της λόγω της ιδιαίτερης φωνής της. «Το να έχουμε νέο υλικό από την Adele είναι σαν χρυσάφι», φέρεται να είπε πηγή.

Άλλες πληροφορίες σημειώνουν ότι η τραγουδίστρια εξετάζει πιο σταθερή ενασχόληση με την υποκριτική, καθώς αυτός ο ρυθμός εργασίας θεωρείται πιο συμβατός με την οικογενειακή της ζωή. Η Adele έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να περιορίσει τις περιοδείες, καθώς έχει την ανάγκη να βρίσκεται κοντά στον γιο της. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πότε θέλω να ανέβω ξανά στη σκηνή. Είναι ώρα για το επόμενο κεφάλαιο».
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

