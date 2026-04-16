Η Adele φέρεται να επιστρέφει στο στούντιο ηχογράφησης μετά από πενταετή παύση
Πηγή αναφέρει ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια ετοιμάζει νέο κομμάτι
Στο στούντιο ηχογράφησης πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «30» φέρεται να επέστρεψε η Adele, καθώς σχεδιάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα περιλαμβάνει και την υποκριτική.
Μετά την ολοκλήρωση της σειράς εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας τον Νοέμβριο του 2024, η τραγουδίστρια απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, πλέον έχει επιστρέψει στο στούντιο.
Όπως αναφέρεται, η Adele πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο μέσα από τη νέα ταινία του σχεδιαστή μόδας Τομ Φορντ με τίτλο «Cry To Heaven», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Νίκολας Χουλτ.
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να ηχογραφήσει για το φιλμ και νέο τραγούδι, με πηγές να κάνουν λόγο ότι οι παραγωγοί επιδίωξαν τη συμμετοχή της λόγω της ιδιαίτερης φωνής της. «Το να έχουμε νέο υλικό από την Adele είναι σαν χρυσάφι», φέρεται να είπε πηγή.
Άλλες πληροφορίες σημειώνουν ότι η τραγουδίστρια εξετάζει πιο σταθερή ενασχόληση με την υποκριτική, καθώς αυτός ο ρυθμός εργασίας θεωρείται πιο συμβατός με την οικογενειακή της ζωή. Η Adele έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να περιορίσει τις περιοδείες, καθώς έχει την ανάγκη να βρίσκεται κοντά στον γιο της. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πότε θέλω να ανέβω ξανά στη σκηνή. Είναι ώρα για το επόμενο κεφάλαιο».
Adele 'makes a surprise return to the recording studio' after five-year music hiatus as plans for her new career move are revealed https://t.co/hSV0PRZ4jc— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα