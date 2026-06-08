Αχτσιόγλου: Η αποχώρηση 7 βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Αριστερά δεν συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα
Αχτσιόγλου: Η αποχώρηση 7 βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Αριστερά δεν συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα
«Πολιτική αλλαγή για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε σε συνέντευξή της η πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ
Την ανάγκη για έναν ισχυρό αριστερό πολιτικό πόλο που θα αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου σε σημερινή συνέντευξή της.
Όπως είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 «αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος με δύο χαρακτηριστικά: α' να έχει αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ιδίως στα δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, την έκρηξη του κόστους ζωής και το εισόδημα. Εκεί, δηλαδή, που έχει γίνει η μεγάλη λεηλασία τα τελευταία 7 χρόνια επί ΝΔ. Και στο κράτος δικαίου, δηλαδή να τελειώσει η διάλυση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων και η υπονόμευση του κράτους δικαίου και β) να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να διεκδικεί την εφαρμοζόμενη πολιτική για να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων στην πράξη».
Σε ερώτηση για το αν οι στόχοι αυτοί εκφράζονται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως «ο φορέας που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τα δύο χαρακτηριστικά της προγραμματικής αντιπαράθεσης και μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Στις προθέσεις αυτά έχουν διατυπωθεί, το πώς στην πράξη θα προχωρήσει μένει να φανεί».
Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι «η αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά έγινε γιατί υπήρχε μία στρατηγική διαφωνία που δεν μπορούσε να γεφυρωθεί και δεν συνδέεται με το κόμμα του κ. Τσίπρα».
Επισήμανε, τέλος, πως «αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Η προτεραιότητα για τους πολίτες είναι το πώς θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους, στην ακρίβεια, στους μισθούς, στη δυνατότητα μια οικογένειας να τα βγάζει πέρα, στο να υπάρξει θεσμική λειτουργία του κράτους ώστε να μην αισθάνεται κανείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί επί ξύλου κρεμάμενος επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα μείζονα που απασχολούν τους πολίτες. Εγώ για αυτά είμαι διατεθειμένη να δουλέψω».
Όπως είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 «αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος με δύο χαρακτηριστικά: α' να έχει αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ιδίως στα δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, την έκρηξη του κόστους ζωής και το εισόδημα. Εκεί, δηλαδή, που έχει γίνει η μεγάλη λεηλασία τα τελευταία 7 χρόνια επί ΝΔ. Και στο κράτος δικαίου, δηλαδή να τελειώσει η διάλυση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων και η υπονόμευση του κράτους δικαίου και β) να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να διεκδικεί την εφαρμοζόμενη πολιτική για να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων στην πράξη».
Σε ερώτηση για το αν οι στόχοι αυτοί εκφράζονται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως «ο φορέας που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τα δύο χαρακτηριστικά της προγραμματικής αντιπαράθεσης και μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Στις προθέσεις αυτά έχουν διατυπωθεί, το πώς στην πράξη θα προχωρήσει μένει να φανεί».
Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι «η αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά έγινε γιατί υπήρχε μία στρατηγική διαφωνία που δεν μπορούσε να γεφυρωθεί και δεν συνδέεται με το κόμμα του κ. Τσίπρα».
Επισήμανε, τέλος, πως «αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Η προτεραιότητα για τους πολίτες είναι το πώς θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους, στην ακρίβεια, στους μισθούς, στη δυνατότητα μια οικογένειας να τα βγάζει πέρα, στο να υπάρξει θεσμική λειτουργία του κράτους ώστε να μην αισθάνεται κανείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί επί ξύλου κρεμάμενος επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα μείζονα που απασχολούν τους πολίτες. Εγώ για αυτά είμαι διατεθειμένη να δουλέψω».
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