Η Adele έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον γιο της
Η τραγουδίστρια παρακολούθησε τον Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella 2026
Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η Adele μαζί με τον γιο της, Άντζελο.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου στο Coachella με το 13χρονο παιδί της, παρακολουθώντας ζωντανά τον Τζάστιν Μπίμπερ, που ήταν κεντρικός καλλιτέχνης στη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ.
Η Adele απαθανατίστηκε να περπατάει στον χώρο του φεστιβάλ πριν κατευθυνθεί προς την κεντρική σκηνή, φορώντας μαύρο κοστούμι και μπαλαρίνες, ενώ ολοκλήρωσε το look της με χρυσά σκουλαρίκια.
Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει τον γιο της με τον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι, με τον οποίο χώρισε το 2021. Σημειώνεται, ότι στο Coachella δεν συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Ριτς Πολ, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2021. Τον Αύγουστο του 2024, η ίδια επιβεβαίωσε ότι είναι αρραβωνιασμένοι κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Μόναχο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Adele makes a rare public appearance with her son Angelo, 13, to watch Justin Bieber's Coachella set https://t.co/fhos5H8Qrc— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2026
