Από τις «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι» στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»: Ο Τζέιμι Ντόρναν είναι ο νέος Άραγκον
H Warner Bros. ανακοίνωσε το καστ της επερχόμενης ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»

Το καστ της επερχόμενης ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις ανακοίνωσε η Warner Bros.

Όπως έγινε γνωστό στο CinemaCon, την Τρίτη 14 Απριλίου, τον Άραγκον θα υποδυθεί ο Τζέιμι Ντόρναν που είχε γίνει γνωστός από την τριλογία «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι». Τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» είχε υποδυθεί στις ταινίες ο Βίγκο Μόρτενσεν.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Γκάνταλφ, ο Ελάιτζα Γουντ επανέρχεται στον ρόλο του Φρόντο Μπάγκινς, ο Λι Πέις θα ενσαρκώσει ξανά τον Θράντουιλ, ενώ ο Άντι Σέρκις πέρα από τον ρόλο του σκηνοθέτη, θα αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνον του Γκόλουμ.

Μεταξύ των νέων προσώπων είναι ο Λίο Γούντολ, ο οποίος θα υποδυθεί έναν Ντούνενταϊν Ρέιντζερ με το όνομα Χάλβαρντ, αλλά και η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία θα ενσαρκώσει τη Μάριγκολ, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της.

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στο «The Hobbit» και το «The Fellowship of the Ring». Η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβριο του 2027.

