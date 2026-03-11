Η Κέιτ Γουίνσλετ μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν και πρωταγωνιστεί στην ταινία για το Γκόλουμ
Η Κέιτ Γουίνσλετ μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν και πρωταγωνιστεί στην ταινία για το Γκόλουμ
Στο φιλμ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Ελάιτζα Γουντ, Ίαν ΜακΚέλεν και Άντι Σέρκις
Η Κέιτ Γουίνσλετ θα πρωταγωνιστήσει στο επικό κινηματογραφικό εγχείρημα της Μέσης Γης, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί ποιον ρόλο θα υποδυθεί.
Ο Άντι Σέρκις και ο Πίτερ Τζάκσον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς προσπαθώντας να πείσουν τη Γουίνσλετ να συμμετάσχει στην ταινία — κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μεταφέρει την οικογένειά της στη Νέα Ζηλανδία για τα γυρίσματα των σκηνών της, από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο. Η χώρα δεν της είναι άγνωστη, καθώς εκεί είχε γυρίσει και την ταινία του Τζάκσον Heavenly Creatures το 1994.
Η βραβευμένη με Όσκαρ Γουίνσλετ θα προστεθεί σε ένα καστ στο οποίο επιστρέφουν ο Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και ο ίδιος ο Σέρκις ως Γκόλουμ — ρόλοι με τους οποίους οι τρεις ηθοποιοί έχουν ταυτιστεί από το 2001, όταν ο Τζάκσον τους σκηνοθέτησε στις ταινίες που βασίστηκαν στον κόσμο της Μέσης Γης που δημιούργησε ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.
Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να εντοπίσει και να συλλάβει τον Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει στον Σάουρον την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας βασίζεται σε σημειώσεις και υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στο The Hobbit και στο The Fellowship of the Ring.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Άντι Σέρκις και ο Πίτερ Τζάκσον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς προσπαθώντας να πείσουν τη Γουίνσλετ να συμμετάσχει στην ταινία — κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μεταφέρει την οικογένειά της στη Νέα Ζηλανδία για τα γυρίσματα των σκηνών της, από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο. Η χώρα δεν της είναι άγνωστη, καθώς εκεί είχε γυρίσει και την ταινία του Τζάκσον Heavenly Creatures το 1994.
EXCLUSIVE: Deadline can confirm that Kate Winslet will join Andy Serkis’ Middle-earth epic 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' in what has been described to us by sources as the female lead.— Deadline (@DEADLINE) March 11, 2026
Serkis and Peter Jackson spent most of last year coaxing Winslet to appear in… pic.twitter.com/16nbQGA3oe
Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να εντοπίσει και να συλλάβει τον Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει στον Σάουρον την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας βασίζεται σε σημειώσεις και υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στο The Hobbit και στο The Fellowship of the Ring.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα