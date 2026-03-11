Η Κέιτ Γουίνσλετ μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν και πρωταγωνιστεί στην ταινία για το Γκόλουμ
Η Κέιτ Γουίνσλετ μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν και πρωταγωνιστεί στην ταινία για το Γκόλουμ

Στο φιλμ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Ελάιτζα Γουντ, Ίαν ΜακΚέλεν και Άντι Σέρκις

Η Κέιτ Γουίνσλετ μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν και πρωταγωνιστεί στην ταινία για το Γκόλουμ
Η Κέιτ Γουίνσλετ θα πρωταγωνιστήσει στο επικό κινηματογραφικό εγχείρημα της Μέσης Γης, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί ποιον ρόλο θα υποδυθεί.

Ο Άντι Σέρκις και ο Πίτερ Τζάκσον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς προσπαθώντας να πείσουν τη Γουίνσλετ να συμμετάσχει στην ταινία — κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μεταφέρει την οικογένειά της στη Νέα Ζηλανδία για τα γυρίσματα των σκηνών της, από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο. Η χώρα δεν της είναι άγνωστη, καθώς εκεί είχε γυρίσει και την ταινία του Τζάκσον Heavenly Creatures το 1994.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Γουίνσλετ θα προστεθεί σε ένα καστ στο οποίο επιστρέφουν ο Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και ο ίδιος ο Σέρκις ως Γκόλουμ — ρόλοι με τους οποίους οι τρεις ηθοποιοί έχουν ταυτιστεί από το 2001, όταν ο Τζάκσον τους σκηνοθέτησε στις ταινίες που βασίστηκαν στον κόσμο της Μέσης Γης που δημιούργησε ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να εντοπίσει και να συλλάβει τον Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει στον Σάουρον την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας βασίζεται σε σημειώσεις και υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στο The Hobbit και στο The Fellowship of the Ring.

Φωτογραφία: Shutterstock
