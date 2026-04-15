Αριάδνη για Μαντίσα στο Survivor: Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το συμβούλιο off camera; Φτιάξτε καφέ να σας τα πω
Η παίκτρια των Αθηναίων περιέγραψε συνομιλία τους πριν από την ψηφοφορία
Στιγμές που, όπως υποστήριξε, δεν καταγράφηκαν από τις κάμερες περιέγραψε η Αριάδνη Δημητρέλου στο «Survivor», αναφερόμενη σε όσα προηγήθηκαν του συμβουλίου του νησιού, όπου η Μαντίσα Τσότα αναδείχθηκε υποψήφια προς αποχώρηση.
Η παίκτρια των Αθηναίων προχώρησε σε αποκαλύψεις για συνομιλία που, σύμφωνα με την ίδια, είχε με τη Μαντίσα πριν από το συμβούλιο, σημειώνοντας ότι η συμπαίκτριά της εμφανίζεται διαφορετική όταν δεν υπάρχουν κάμερες.
Όπως ανέφερε, η Μαντίσα της ζήτησε συγγνώμη για όσα είχε πει στο παρελθόν, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ψηφίζεται, καθώς δεν επιθυμεί να επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένειά της προκειμένου να τη στηρίζει στο παιχνίδι. «Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το χθεσινό συμβούλιο off camera; Συμπεθέρες μου, φτιάξτε καφέ να σας τα πω. Έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένη εγώ με τη Μιλένα, έρχεται η Μαντίσα, μας σηκώνει και λέει: "Πάμε λίγο μια βόλτα να μιλήσουμε;". "Άντε πάμε", λέω, "έχω μεγάλη καρδιά. Ας ακούσω τι θέλει να μου πει". Σε όλο αυτό η Μιλένα ήταν εκτός συζήτησης, γιατί δεν είχε να πει κάτι στη Μιλένα».
Και συνέχισε: «Η πρωταγωνίστρια ήμουν εγώ. Οπότε, άρχισε και μου έλεγε, για όλα αυτά που έχει πει για μένα, μου ζήτησε συγγνώμη. Της είπα: "Προσέβαλες πάρα πολύ τον άνθρωπό μου και την οικογένειά μου. Ήταν πολύ άσχημα τα λόγια σου και όλα αυτά που είπες για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις". Μου λέει: "Το ξέρω, ότι προσβλήθηκες". Μετά από αυτό, τέλος πάντων, άρχισε και μου έλεγε ότι δεν της αρέσει να ψηφίζεται. Ήταν το τελικό της αποτέλεσμα για να ζητήσει τη συγγνώμη. Ότι δεν της αρέσει να βάζει την οικογένειά της στη διαδικασία να χαλάει λεφτά για τη Μαντίσα. Και όλα αυτά έγιναν off camera. Βλέπουμε μία Μαντίσα, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, τελείως διαφορετική off camera. Και δυστυχώς, όλα αυτά δεν έχουν καταγραφεί. Γι’ αυτό είμαι εδώ εγώ να σας τα πω. Να προλάβω καταστάσεις, γιατί γενικά η Μαντίσα είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει τα λόγια της».
Η ίδια πρόσθεσε: «Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, οπότε χαρτάκι, κουτί και Λιανός», σχολίασε εξηγώντας την απόφασή της να ψηφίσει τη συμπαίκτριά της στο συμβούλιο.
