Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για Μαντίσα Τσότα στο Survivor: Θέλουμε να τη διώξουμε, έχει κάνει βαριά πράγματα
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για Μαντίσα Τσότα στο Survivor: Θέλουμε να τη διώξουμε, έχει κάνει βαριά πράγματα

Υποψήφια προς αποχώρηση όμως ψηφίστηκε η Όλγα από τους Αθηναίους

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για Μαντίσα Τσότα στο Survivor: Θέλουμε να τη διώξουμε, έχει κάνει βαριά πράγματα
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στόχο έχουν βάλει οι παίκτες της κόκκινης ομάδας του Survivor να διώξουν τη Μαντίσα Τσότα, όπως δήλωσε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, καθώς θεωρούν πως έχει κάνει «βαριά» πράγματα.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Απριλίου, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος τόνισε πως την προηγούμενη φορά, με την ψηφοφορία τους ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στη συμπαίκτριά τους, για να αλλάξει συμπεριφορά, ωστόσο εφόσον είδαν ότι παρόλο που έμεινε, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, θέλουν απλώς να τη δουν να αποχωρεί, γι' αυτό και θα συνεχίσουν να την ψηφίζουν.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στη Μαντίσα όπως την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά θέλαμε να τη διώξουμε. Έχει πει βαριά πράγματα, έχει κάνει βαριά πράγματα. Δεν με αφορά αν έμεινε αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα πάρει πάλι ψήφους και θέλουμε να φύγει».

Παρόλα αυτά, μετά τον στίβο μάχης, όπου οι Αθηναίοι έχασαν, υποψήφια προς αποχώρηση βγήκε η Όλγα, η οποία δήλωσε πως περίμενε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα: «Ε, το περίμενα ότι θα ψηφιστώ για άλλη μία φορά, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Απόλαυσα σήμερα την ημέρα μου, που δεν είχα βγει ακόμα υποψήφια. Τώρα ξαναρχίζει η αγωνία και το άγχος. Εγώ θέλω να παραμείνω και να είμαστε και όλοι και οι οχτώ και να δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα πάει», είπε.

Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

