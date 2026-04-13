Ο Offset κατέβηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και τραγούδησε στη σκηνή λίγες μέρες μετά τον πυροβολισμό του, δείτε βίντεο
Ο Offset κατέβηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και τραγούδησε στη σκηνή λίγες μέρες μετά τον πυροβολισμό του, δείτε βίντεο
Ο ράπερ τραυματίστηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα μετά από επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου
Από το αναπηρικό αμαξίδιο κατέβηκε ο Offset και τραγούδησε στη σκηνή λίγες ημέρες μετά τον πυροβολισμό του στο πόδι.
Ο ράπερ, σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ εμφανίζεται αρχικά σε αναπηρικό αμαξίδιο μπροστά στο πλήθος σε συναυλία, πριν σηκωθεί και ξεκινήσει να τραγουδά, με τους θεατές να ενθουσιάζονται και να φωνάζουν, επευφημώντας τον. Στα στιγμιότυπα, ο Offset φαίνεται να κινείται άνετα και να χορεύει, παρά το πρόσφατο περιστατικό.
Ο Offset ανέβασε επίσης βίντεο από την εμφάνισή του στο Instagram, καθώς και φωτογραφίες του, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αληθινή αγάπη».
Ο 34χρονος είχε τραυματιστεί στις 6 Απριλίου, όταν πυροβολήθηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα, έπειτα από συμπλοκή που ξέσπασε στον χώρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση.
Ο Offset, μέσα από ανάρτησή του, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, γράφοντας: «Είμαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα. Εστιάζω στην οικογένειά μου, την αποκατάσταση και τη μουσική».
Ο ράπερ, σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ εμφανίζεται αρχικά σε αναπηρικό αμαξίδιο μπροστά στο πλήθος σε συναυλία, πριν σηκωθεί και ξεκινήσει να τραγουδά, με τους θεατές να ενθουσιάζονται και να φωνάζουν, επευφημώντας τον. Στα στιγμιότυπα, ο Offset φαίνεται να κινείται άνετα και να χορεύει, παρά το πρόσφατο περιστατικό.
Offset is back on stage just days after being shot and he's doing it from a wheelchair ... at least most of the time.— TMZ (@TMZ) April 12, 2026
🎥 Instagram/offsetyrn
Ο Offset ανέβασε επίσης βίντεο από την εμφάνισή του στο Instagram, καθώς και φωτογραφίες του, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αληθινή αγάπη».
Ο 34χρονος είχε τραυματιστεί στις 6 Απριλίου, όταν πυροβολήθηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα, έπειτα από συμπλοκή που ξέσπασε στον χώρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση.
Ο Offset, μέσα από ανάρτησή του, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, γράφοντας: «Είμαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα. Εστιάζω στην οικογένειά μου, την αποκατάσταση και τη μουσική».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
