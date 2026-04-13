Ο Offset κατέβηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και τραγούδησε στη σκηνή λίγες μέρες μετά τον πυροβολισμό του, δείτε βίντεο
Ο ράπερ τραυματίστηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα  μετά από επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου

Από το αναπηρικό αμαξίδιο κατέβηκε ο Offset και τραγούδησε στη σκηνή λίγες ημέρες μετά τον πυροβολισμό του στο πόδι.

Ο ράπερ, σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ εμφανίζεται αρχικά σε αναπηρικό αμαξίδιο μπροστά στο πλήθος σε συναυλία, πριν σηκωθεί και ξεκινήσει να τραγουδά, με τους θεατές να ενθουσιάζονται και να φωνάζουν, επευφημώντας τον. Στα στιγμιότυπα, ο Offset φαίνεται να κινείται άνετα και να χορεύει, παρά το πρόσφατο περιστατικό.

Ο Offset ανέβασε επίσης βίντεο από την εμφάνισή του στο Instagram, καθώς και φωτογραφίες του, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αληθινή αγάπη».

Ο 34χρονος είχε τραυματιστεί στις 6 Απριλίου, όταν πυροβολήθηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα, έπειτα από συμπλοκή που ξέσπασε στον χώρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση.

Ο Offset, μέσα από ανάρτησή του, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, γράφοντας: «Είμαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα. Εστιάζω στην οικογένειά μου, την αποκατάσταση και τη μουσική».

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

