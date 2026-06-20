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Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom
Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom
Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι ΗΠΑ- Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου
Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι παραμένει «σε εγρήγορση» για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα τον Λίβανο.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με τη Centcom, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν με ασφάλεια και σήμερα και πέρασαν από εκεί 55 εμπορικά πλοία.
Με την έναρξη του πολέμου το Ιράν έκλεισε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, από την οποία περνούσε μέχρι πρόσφατα το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.
Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, κατόπιν την επιμονής της Τεχεράνης στο θέμα αυτό.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με τη Centcom, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν με ασφάλεια και σήμερα και πέρασαν από εκεί 55 εμπορικά πλοία.
🔴 BREAKING: The US military says US forces remain present and vigilant to ensure all aspects of the agreement with Iran are adhered to, obeyed, and in full force and effect. pic.twitter.com/XJXgdE1Aod— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 20, 2026
Με την έναρξη του πολέμου το Ιράν έκλεισε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, από την οποία περνούσε μέχρι πρόσφατα το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.
Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, κατόπιν την επιμονής της Τεχεράνης στο θέμα αυτό.
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