Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom
ΚΟΣΜΟΣ
Αμερικανικός στρατός συμφωνία Στενά του Ορμούζ Κατάπαυση του πυρός Τεχεράνη Λίβανος

Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom

Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι ΗΠΑ- Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου

Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom
Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι παραμένει «σε εγρήγορση» για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα τον Λίβανο.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τη Centcom, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν με ασφάλεια και σήμερα και πέρασαν από εκεί 55 εμπορικά πλοία.



Με την έναρξη του πολέμου το Ιράν έκλεισε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, από την οποία περνούσε μέχρι πρόσφατα το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.

Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, κατόπιν την επιμονής της Τεχεράνης στο θέμα αυτό.

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