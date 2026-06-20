Ο Αμερικανικός στρατός «παραμένει σε εγρήγορση» για να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει η Centcom

Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι ΗΠΑ- Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου