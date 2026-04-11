Offset μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε: Είμαι καλά, αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα
Ένα μήνυμα στους θαυμαστές του έστειλε ο Offset, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του.

Ο ράπερ τραυματίστηκε έπειτα από την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.  Την Παρασκευή πήρε εξιτήριο και στη συνέχεια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου και μου έδειξαν αγάπη. Είμαι καλά, αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εστιάζω στην οικογένειά μου, στην ανάρρωσή μου και στην επιστροφή στη μουσική, συνειδητοποιώντας ότι η ζωή αποτελείται από ήσυχες νίκες και ηχηρές απώλειες», ενώ κατέληξε σημειώνοντας: «Η ζωή είναι ένα παιχνίδι τύχης και συνεχίζω να παίζω για να κερδίσω».

Δείτε την ανάρτησή του


Εκπρόσωπος του Offset δήλωσε στο XXL ότι ο καλλιτέχνης έχει λάβει εξιτήριο από το Memorial Regional Hospital στη Φλόριντα και «είναι σε θέση να περπατά», εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα που του παρείχε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino, όταν φέρεται να προηγήθηκε ένταση μεταξύ δύο ομάδων. Όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση, ο ράπερ Lil Tjay, που επίσης βρισκόταν στον χώρο, φέρεται να προκάλεσε συμπλοκή, η οποία κατέληξε σε πυροβολισμό από άτομο του περιβάλλοντός του, με θύμα τον Offset.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Lil Tjay φέρεται να παρότρυνε την ομάδα του να ξεκινήσει καβγά, ενώ καταγράφεται ότι βιντεοσκόπησε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο. Η συμπλοκή συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Μετά το συμβάν, ο Lil Tjay συνελήφθη. Από την πλευρά του, η δικηγόρος του εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του πελάτη της στον πυροβολισμό.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν μέσω του TMZ φωτογραφίες του Offset να είναι καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.  Ο ράπερ εμφανίστηκε με νοσοκομειακή ρόμπα, ενώ κάπνιζε έξω από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε.


