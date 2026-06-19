Γιαννακόπουλος: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε» - Έως την Δευτέρα οι εξελίξεις με Ομπράντοβιτς
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε» - Έως την Δευτέρα οι εξελίξεις με Ομπράντοβιτς

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «φωτογράφισε» την επόμενη μέρα των πρασίνων που όπως όλα δείχνουν θα έχει στον πάγκο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιστροφή στους τίτλους

Γιαννακόπουλος: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε» - Έως την Δευτέρα οι εξελίξεις με Ομπράντοβιτς
188 ΣΧΟΛΙΑ
Δημοσίευση με νόημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο instagram, η οποία «φωτογραφίζει»  ξεκάθαρα την επιστροφή του   Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα από το αγαπημένο του μέρος στο Σούνιο και στη λεζάντα έγραψε: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε». 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζοτς είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο των πράσινων. Έφτασε στην Αθήνα την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει η κρίσιμη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Ζοτς φέρεται να πρότεινε τον Ζόραν Σάβιτς για GM ο οποίος όμως αρνήθηκε λόγω του παρελθόντος του στον ΠΑΟΚ. 

Επιπλέον θα συζητηθούν και τα ονόματα που θέλει ο ίδιος για άμεσους συνεργάτες στον πάγκο. Τα επικρατέστερα είναι του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Ηλία Παπαθεοδώρου.


188 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης