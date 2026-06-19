Γιαννακόπουλος: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε» - Έως την Δευτέρα οι εξελίξεις με Ομπράντοβιτς
Γιαννακόπουλος: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε» - Έως την Δευτέρα οι εξελίξεις με Ομπράντοβιτς
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «φωτογράφισε» την επόμενη μέρα των πρασίνων που όπως όλα δείχνουν θα έχει στον πάγκο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιστροφή στους τίτλους
Δημοσίευση με νόημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο instagram, η οποία «φωτογραφίζει» ξεκάθαρα την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα από το αγαπημένο του μέρος στο Σούνιο και στη λεζάντα έγραψε: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζοτς είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο των πράσινων. Έφτασε στην Αθήνα την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει η κρίσιμη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Ο Ζοτς φέρεται να πρότεινε τον Ζόραν Σάβιτς για GM ο οποίος όμως αρνήθηκε λόγω του παρελθόντος του στον ΠΑΟΚ.
Επιπλέον θα συζητηθούν και τα ονόματα που θέλει ο ίδιος για άμεσους συνεργάτες στον πάγκο. Τα επικρατέστερα είναι του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα από το αγαπημένο του μέρος στο Σούνιο και στη λεζάντα έγραψε: «Ο ήλιος θα βγαίνει θέλετε δεν θέλετε».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζοτς είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο των πράσινων. Έφτασε στην Αθήνα την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει η κρίσιμη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Ο Ζοτς φέρεται να πρότεινε τον Ζόραν Σάβιτς για GM ο οποίος όμως αρνήθηκε λόγω του παρελθόντος του στον ΠΑΟΚ.
Επιπλέον θα συζητηθούν και τα ονόματα που θέλει ο ίδιος για άμεσους συνεργάτες στον πάγκο. Τα επικρατέστερα είναι του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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