Τραμπ: Η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της - Συγκεντρώσου στη δική σου δημοτικότητα, απαντά η Ιταλίδα πρωθυπουργός

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Η ρήξη ανάμεσα στονόσο πάει και μεγαλώνει και όπως φαίνεται, κανείς από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να δώσει ένα τέλος.Αυτή τη φορά, η νέα επίθεση ήρθε από την πλευρά του Αμερικανού πρόεδρου ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ξαναγίνει φίλος με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.Συγκεκριμένα, Τραμπ έγραψε: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε, ξανά και ξανά, να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G-7 στη Γαλλία. Τα πάει άσχημα στην Ιταλία όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της, πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο (αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ, για την ακρίβεια!).Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας, κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία, και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και άλλων «λεγόμενων» συμμάχων του ΝΑΤΟ.Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν,. Όχι, ευχαριστώ!!! Πρόεδρος DJT.Λίγο μετά η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση - απάντηση σε αυτή του Τραμπ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η δημοφιλία της είναι δικής της υπόθεση κι όχι του Αμερικανού προέδρου. «Επικεντρώσου καλύτερα στη δική σου δημοφιλία», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι.Πρόεδρε Τραμπ, αυτές οι συνεχείς, απρόκλητες επιθέσεις είναι παράλογες.Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλος σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας.Η δημοτικότητά μου εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι το εθνικό συμφέρον της Ιταλίας, και αυτό ακριβώς έκανα πάντα.Η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία διέπεται από συμφωνίες που πάντα σεβόμασταν και οι οποίες δεν μπορούν να παραβιαστούν όσο είμαι Πρωθυπουργός.