Πολύ υψηλή φωτοπροστασία, ενίσχυση του skin barrier και υψηλή ανεκτικότητα για καθημερινή χρήση, κάθε εποχή του χρόνου, από τη νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50
Ο Πανένκα εκτέλεσε ξανά μετά από 50 χρόνια το περίφημο πέναλτι που χάρισε το Euro στην Τσεχοσλοβακία και τον έκανε θρύλο, δείτε βίντεο
Ο Πανένκα εκτέλεσε ξανά μετά από 50 χρόνια το περίφημο πέναλτι που χάρισε το Euro στην Τσεχοσλοβακία και τον έκανε θρύλο, δείτε βίντεο
Στο Μαρακανά του Βελιγραδίου το 1976 ο Αντονίν Πανένκα εκτέλεσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο το τελευταίο πέναλτι στον τελικό του Euro κόντρα στη Δυτική Γερμανία και χάρισε τον τίτλο στην Τσεχοσλοβακία - «Εάν δεν το είχα βάλει θα ήμουν χειριστής τόρνου»
Αντονίν Πανένκα. Οι περισσότεροι δεν τον έχουν προλάβει να παίζει ποδόσφαιρο αλλά ακόμα και τα μικρά παιδιά σήμερα γνωρίζουν το περίφημο πέναλτι «Πανένκα».
Παίρνεις φόρα για να εκτελέσεις ένα πέναλτι, σταματάς, και με... σκαφτό σουτ στέλνεις συνήθως τη μπάλα στα δίχτυα. Πολλοί μιμήθηκαν τον Αντονίν Πανένκα και την εκτέλεση πέναλτι. Άλλοι σκόραραν, άλλοι ρεζιλεύτηκαν.
Εκείνος όμως ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του. Ρίσκαρε, δικαιώθηκε και έγινε θρύλος. Πριν από 50 χρόνια, στις 20 Ιουνίου 1976 στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου η Δυτική Γερμανία έπαιζε με την Τσεχοσλοβακία στον τελικό του Euro.
Η Δυτική Γερμανία ήταν πρωταθλήτρια κόσμου το 1974 και Ευρώπης το 1972 και ήταν το μεγάλο φαβορί. Το παιχνίδι μετά το 2-2 πήγε στα πέναλτι.
O Χένες χάνει το 4ο πέναλτι και ο Αντονίν Πανένκα παίρνει φορά για να εκτελέσει το 5ο για την Τσεχοσλοβακία. Σταματάει και με σκαφτό σουτ κερδίζει τον μεγάλο Ζεπ Μάγιερ. Κάνει το 5-3 και η Τσεχοσλοβακία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ο τρόπος που εκτέλεσε εκείνο το πέναλτι πήρε το όνομά του και απέκτησε πολλούς μιμητές. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, ο Πανένκα ζει στην Πράγα και είναι επίτιμος πρόεδρος των Μποέμιανς.
Στο γήπεδο της ιστορικής ομάδας της Πράγας που ιδρύθηκε το 1905 ο 77χρονος σήμερα Αντονίν Πανένκα παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική «Marca» και μπήκε στο γήπεδο για να εκτελέσει ξανά μετά από 50 χρόνια το... πέναλτι.
Με περισσότερα κιλά από τότε, αλλά με κοφτερό μυαλό και με μεγάλη όρεξη, ο Αντονίν Πανένκα θυμάται εκείνη την ημέρα που άλλαξε τη ζωή του.
Παίρνεις φόρα για να εκτελέσεις ένα πέναλτι, σταματάς, και με... σκαφτό σουτ στέλνεις συνήθως τη μπάλα στα δίχτυα. Πολλοί μιμήθηκαν τον Αντονίν Πανένκα και την εκτέλεση πέναλτι. Άλλοι σκόραραν, άλλοι ρεζιλεύτηκαν.
🇨🇿 ✨ 50 years ago today: the Panenka penalty was officially born! 🪄— EuroFoot (@eurofootcom) June 20, 2026
Antonín Panenka produced this iconic softly-chipped penalty finish... the style of penalty was therefore named after him. 👏 pic.twitter.com/VFsFqDUoKD
Εκείνος όμως ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του. Ρίσκαρε, δικαιώθηκε και έγινε θρύλος. Πριν από 50 χρόνια, στις 20 Ιουνίου 1976 στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου η Δυτική Γερμανία έπαιζε με την Τσεχοσλοβακία στον τελικό του Euro.
Η Δυτική Γερμανία ήταν πρωταθλήτρια κόσμου το 1974 και Ευρώπης το 1972 και ήταν το μεγάλο φαβορί. Το παιχνίδι μετά το 2-2 πήγε στα πέναλτι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
O Χένες χάνει το 4ο πέναλτι και ο Αντονίν Πανένκα παίρνει φορά για να εκτελέσει το 5ο για την Τσεχοσλοβακία. Σταματάει και με σκαφτό σουτ κερδίζει τον μεγάλο Ζεπ Μάγιερ. Κάνει το 5-3 και η Τσεχοσλοβακία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ο τρόπος που εκτέλεσε εκείνο το πέναλτι πήρε το όνομά του και απέκτησε πολλούς μιμητές. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, ο Πανένκα ζει στην Πράγα και είναι επίτιμος πρόεδρος των Μποέμιανς.
Στο γήπεδο της ιστορικής ομάδας της Πράγας που ιδρύθηκε το 1905 ο 77χρονος σήμερα Αντονίν Πανένκα παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική «Marca» και μπήκε στο γήπεδο για να εκτελέσει ξανά μετά από 50 χρόνια το... πέναλτι.
Με περισσότερα κιλά από τότε, αλλά με κοφτερό μυαλό και με μεγάλη όρεξη, ο Αντονίν Πανένκα θυμάται εκείνη την ημέρα που άλλαξε τη ζωή του.
«Ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να σκοράρω ένα γκολ» είπε μετά από 50 χρόνια στη «Marca» και συνεχίζει: «Υπάρχουν πράγματα που σου μένουν για μια ζωή, και στην περίπτωσή μου, είναι απλό γιατί εκεί λύτρωσα τον εαυτό μου με ένα πέναλτι, και το περίεργο είναι ότι, ακόμα και μετά από 50 χρόνια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μιλάνε γι' αυτό, ότι η ιδέα δεν έχει πεθάνει, ότι όλο και περισσότεροι παίκτες τη μιμούνται».
Άραγε πίστευε ότι αυτό το πέναλτι θα του αλλάξει τη ζωή; « Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αυτό το πέναλτι θα αποκτούσε τέτοια παγκόσμια φήμη. Για μένα, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν απλώς ο ευκολότερος τρόπος για να σκοράρω. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας άλλος λόγος, καμία άλλη πρόθεση. Να σκοράρω με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, και είναι αλήθεια ότι το σουτ έγινε λίγο διαφορετικά από ό,τι είχαν εκτελεστεί τα πέναλτι μέχρι εκείνο το σημείο», απαντά.
Το πέναλτι εκείνο ήταν η αιτία να μην του μιλάει για 35 χρόνια ο σπουδαίος Ζεπ Μάγιερ, ο τερματοφύλακας που το «έφαγε»:
«Δυστυχώς, οι Δυτικοί δημοσιογράφοι έγραψαν ότι με εκείνο το πέναλτι τον χλεύασα, ότι τον έκανα αστείο, κάτι που ήταν απολύτως αναληθές, επειδή δεν μπορείς να χλευάσεις κανέναν σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε μια τέτοια περίπτωση. Αντέδρασε πολύ θυμωμένα. Πρέπει να πω ότι δεν μου μίλησε για 35 χρόνια - αυτό είναι πολύς καιρός - αλλά μετά συναντηθήκαμε και το είπαμε ο ένας στον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, και νομίζω ότι όλα είναι καλά από τότε. Ήπιαμε μια μπύρα, παίξαμε γκολφ, και νομίζω ότι η σχέση μας είναι καλή τώρα».
Του άρεσε όμως που έμεινε στην ιστορία μόνο γι' αυτό το πέναλτι; « Αυτό το πέναλτι έχει μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι μια κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, με κάνει λίγο λυπηρό, επειδή πάντα προσπαθούσα να παίζω για τους οπαδούς, να κάνω κάτι απροσδόκητο και διασκεδαστικό. Κάτι που θα τους έδινε μια καλή αίσθηση, κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν και να συζητήσουν πίνοντας μια μπύρα στο μπαρ. Και, δυστυχώς, όλα αυτά τα άλλα πράγματα που έκανα διαφορετικά, ή που νόμιζα ότι έκανα διαφορετικά, έχουν επισκιαστεί εντελώς από αυτό το πέναλτι. Και όταν κάποιος ακούει το όνομα Πανένκα, σκέφτεται αυτόματα αυτό το πέναλτι» απαντά.
Πως όμως γεννήθηκε το «πέναλτι Πανένκα»; Ο ίδιος εξηγεί: «Μετά από κάθε προπόνηση, έμενα εδώ με τον τερματοφύλακά μας και ανταγωνιζόμασταν εκτελώντας πέναλτι, φάουλ και ούτω καθεξής. Και για να προσθέσω λίγη σοβαρότητα, λίγη ένταση, πάντα παίζαμε κάτι. Ανταγωνιζόμασταν. Παίζαμε για μια μπύρα, μερικές σοκολάτες ή χρήματα. Και επειδή ήταν καλός τερματοφύλακας και ήξερε ήδη πώς σουτάρω, άρχισε να κερδίζει αυτούς τους αγώνες.
Έτσι συνέχισα να πληρώνω. Και αυτό δεν μου άρεσε. Έτσι, μια μέρα, καθώς κοιμόμουν, άρχισα να σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω για να πετύχω. Και τότε μου ήρθε η ιδέα ότι αν σούταρα στη μέση, όταν ο τερματοφύλακας το έψαχνε και πηδούσε αριστερά ή δεξιά, αν του έδινα μια ελαφριά κίνηση, δεν θα μπορούσε να αναπροσανατολιστεί, να γυρίσει και να πιάσει την μπάλα στον αέρα. Αν σούταρα δυνατά, υπήρχε πιθανότητα ο τερματοφύλακας να την φτάσει με το πόδι ή το χέρι του. Αλλά γι' αυτό το σουτ με λόμπα είναι τόσο καλό, οπότε η μπάλα απλώς γλιστράει και ο τερματοφύλακας δεν έχει χρόνο να γυρίσει πίσω. Από εκεί προήλθε, και άρχισα να το χρησιμοποιώ, κάτι που ήταν υπέροχο γιατί άρχισα να κερδίζω τις μονομαχίες μου εναντίον της Χρούσκα. Αυτό που δεν ήταν τόσο σπουδαίο ήταν ότι άρχισα να παίρνω βάρος, επειδή όλες αυτές οι σοκολάτες και οι μπύρες έπρεπε να φαίνονται κάπου».
Στη συνέντευξη δηλώνει πως εάν είχε χάσει το πέναλτι θα μπορούσε να ήταν χειριστής τόρνου και τονίζει πως δεν είναι ούτε τρελός ούτε και ιδιοφυΐα (ο Πελέ είχε δηλώσει πως είναι ένα από τα δύο αφού εκτέλεσε έτσι το πέναλτι).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Άραγε πίστευε ότι αυτό το πέναλτι θα του αλλάξει τη ζωή; « Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αυτό το πέναλτι θα αποκτούσε τέτοια παγκόσμια φήμη. Για μένα, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν απλώς ο ευκολότερος τρόπος για να σκοράρω. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας άλλος λόγος, καμία άλλη πρόθεση. Να σκοράρω με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, και είναι αλήθεια ότι το σουτ έγινε λίγο διαφορετικά από ό,τι είχαν εκτελεστεί τα πέναλτι μέχρι εκείνο το σημείο», απαντά.
Το πέναλτι εκείνο ήταν η αιτία να μην του μιλάει για 35 χρόνια ο σπουδαίος Ζεπ Μάγιερ, ο τερματοφύλακας που το «έφαγε»:
«Δυστυχώς, οι Δυτικοί δημοσιογράφοι έγραψαν ότι με εκείνο το πέναλτι τον χλεύασα, ότι τον έκανα αστείο, κάτι που ήταν απολύτως αναληθές, επειδή δεν μπορείς να χλευάσεις κανέναν σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε μια τέτοια περίπτωση. Αντέδρασε πολύ θυμωμένα. Πρέπει να πω ότι δεν μου μίλησε για 35 χρόνια - αυτό είναι πολύς καιρός - αλλά μετά συναντηθήκαμε και το είπαμε ο ένας στον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, και νομίζω ότι όλα είναι καλά από τότε. Ήπιαμε μια μπύρα, παίξαμε γκολφ, και νομίζω ότι η σχέση μας είναι καλή τώρα».
Του άρεσε όμως που έμεινε στην ιστορία μόνο γι' αυτό το πέναλτι; « Αυτό το πέναλτι έχει μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι μια κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, με κάνει λίγο λυπηρό, επειδή πάντα προσπαθούσα να παίζω για τους οπαδούς, να κάνω κάτι απροσδόκητο και διασκεδαστικό. Κάτι που θα τους έδινε μια καλή αίσθηση, κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν και να συζητήσουν πίνοντας μια μπύρα στο μπαρ. Και, δυστυχώς, όλα αυτά τα άλλα πράγματα που έκανα διαφορετικά, ή που νόμιζα ότι έκανα διαφορετικά, έχουν επισκιαστεί εντελώς από αυτό το πέναλτι. Και όταν κάποιος ακούει το όνομα Πανένκα, σκέφτεται αυτόματα αυτό το πέναλτι» απαντά.
Πως όμως γεννήθηκε το «πέναλτι Πανένκα»; Ο ίδιος εξηγεί: «Μετά από κάθε προπόνηση, έμενα εδώ με τον τερματοφύλακά μας και ανταγωνιζόμασταν εκτελώντας πέναλτι, φάουλ και ούτω καθεξής. Και για να προσθέσω λίγη σοβαρότητα, λίγη ένταση, πάντα παίζαμε κάτι. Ανταγωνιζόμασταν. Παίζαμε για μια μπύρα, μερικές σοκολάτες ή χρήματα. Και επειδή ήταν καλός τερματοφύλακας και ήξερε ήδη πώς σουτάρω, άρχισε να κερδίζει αυτούς τους αγώνες.
Έτσι συνέχισα να πληρώνω. Και αυτό δεν μου άρεσε. Έτσι, μια μέρα, καθώς κοιμόμουν, άρχισα να σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω για να πετύχω. Και τότε μου ήρθε η ιδέα ότι αν σούταρα στη μέση, όταν ο τερματοφύλακας το έψαχνε και πηδούσε αριστερά ή δεξιά, αν του έδινα μια ελαφριά κίνηση, δεν θα μπορούσε να αναπροσανατολιστεί, να γυρίσει και να πιάσει την μπάλα στον αέρα. Αν σούταρα δυνατά, υπήρχε πιθανότητα ο τερματοφύλακας να την φτάσει με το πόδι ή το χέρι του. Αλλά γι' αυτό το σουτ με λόμπα είναι τόσο καλό, οπότε η μπάλα απλώς γλιστράει και ο τερματοφύλακας δεν έχει χρόνο να γυρίσει πίσω. Από εκεί προήλθε, και άρχισα να το χρησιμοποιώ, κάτι που ήταν υπέροχο γιατί άρχισα να κερδίζω τις μονομαχίες μου εναντίον της Χρούσκα. Αυτό που δεν ήταν τόσο σπουδαίο ήταν ότι άρχισα να παίρνω βάρος, επειδή όλες αυτές οι σοκολάτες και οι μπύρες έπρεπε να φαίνονται κάπου».
Στη συνέντευξη δηλώνει πως εάν είχε χάσει το πέναλτι θα μπορούσε να ήταν χειριστής τόρνου και τονίζει πως δεν είναι ούτε τρελός ούτε και ιδιοφυΐα (ο Πελέ είχε δηλώσει πως είναι ένα από τα δύο αφού εκτέλεσε έτσι το πέναλτι).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα