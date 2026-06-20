Ο Πανένκα εκτέλεσε ξανά μετά από 50 χρόνια το περίφημο πέναλτι που χάρισε το Euro στην Τσεχοσλοβακία και τον έκανε θρύλο, δείτε βίντεο

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«Ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να σκοράρω ένα γκολ» είπε μετά από 50 χρόνια στη «» και συνεχίζει: «Υπάρχουν πράγματα που σου μένουν για μια ζωή, και στην περίπτωσή μου, είναι απλό γιατί εκεί λύτρωσα τον εαυτό μου με ένα πέναλτι, και το περίεργο είναι ότι, ακόμα και μετά από 50 χρόνια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μιλάνε γι' αυτό, ότι η ιδέα δεν έχει πεθάνει, ότι όλο και περισσότεροι παίκτες τη μιμούνται».Άραγε πίστευε ότι αυτό το πέναλτι θα του αλλάξει τη ζωή; « Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αυτό το πέναλτι θα αποκτούσε τέτοια παγκόσμια φήμη. Για μένα, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν απλώς ο ευκολότερος τρόπος για να σκοράρω. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας άλλος λόγος, καμία άλλη πρόθεση. Να σκοράρω με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, και είναι αλήθεια ότι το σουτ έγινε λίγο διαφορετικά από ό,τι είχαν εκτελεστεί τα πέναλτι μέχρι εκείνο το σημείο», απαντά.Το πέναλτι εκείνο ήταν η αιτία να μην του μιλάει για 35 χρόνια ο σπουδαίος Ζεπ Μάγιερ, ο τερματοφύλακας που το «έφαγε»:«Δυστυχώς, οι Δυτικοί δημοσιογράφοι έγραψαν ότι με εκείνο το πέναλτι τον χλεύασα, ότι τον έκανα αστείο, κάτι που ήταν απολύτως αναληθές, επειδή δεν μπορείς να χλευάσεις κανέναν σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε μια τέτοια περίπτωση. Αντέδρασε πολύ θυμωμένα. Πρέπει να πω ότι δεν μου μίλησε για 35 χρόνια - αυτό είναι πολύς καιρός - αλλά μετά συναντηθήκαμε και το είπαμε ο ένας στον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, και νομίζω ότι όλα είναι καλά από τότε. Ήπιαμε μια μπύρα, παίξαμε γκολφ, και νομίζω ότι η σχέση μας είναι καλή τώρα».« Αυτό το πέναλτι έχει μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι μια κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, με κάνει λίγο λυπηρό, επειδή πάντα προσπαθούσα να παίζω για τους οπαδούς, να κάνω κάτι απροσδόκητο και διασκεδαστικό. Κάτι που θα τους έδινε μια καλή αίσθηση, κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν και να συζητήσουν πίνοντας μια μπύρα στο μπαρ. Και, δυστυχώς, όλα αυτά τα άλλα πράγματα που έκανα διαφορετικά, ή που νόμιζα ότι έκανα διαφορετικά, έχουν επισκιαστεί εντελώς από αυτό το πέναλτι. Και όταν κάποιος ακούει το όνομα Πανένκα, σκέφτεται αυτόματα αυτό το πέναλτι» απαντά.; Ο ίδιος εξηγεί: «Μετά από κάθε προπόνηση, έμενα εδώ με τον τερματοφύλακά μας και ανταγωνιζόμασταν εκτελώντας πέναλτι, φάουλ και ούτω καθεξής. Και για να προσθέσω λίγη σοβαρότητα, λίγη ένταση, πάντα παίζαμε κάτι. Ανταγωνιζόμασταν. Παίζαμε για μια μπύρα, μερικές σοκολάτες ή χρήματα. Και επειδή ήταν καλός τερματοφύλακας και ήξερε ήδη πώς σουτάρω, άρχισε να κερδίζει αυτούς τους αγώνες.Έτσι συνέχισα να πληρώνω. Και αυτό δεν μου άρεσε. Έτσι, μια μέρα, καθώς κοιμόμουν, άρχισα να σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω για να πετύχω. Και τότε μου ήρθε η ιδέα ότι αν σούταρα στη μέση, όταν ο τερματοφύλακας το έψαχνε και πηδούσε αριστερά ή δεξιά, αν του έδινα μια ελαφριά κίνηση, δεν θα μπορούσε να αναπροσανατολιστεί, να γυρίσει και να πιάσει την μπάλα στον αέρα. Αν σούταρα δυνατά, υπήρχε πιθανότητα ο τερματοφύλακας να την φτάσει με το πόδι ή το χέρι του. Αλλά γι' αυτό το σουτ με λόμπα είναι τόσο καλό, οπότε η μπάλα απλώς γλιστράει και ο τερματοφύλακας δεν έχει χρόνο να γυρίσει πίσω. Από εκεί προήλθε, και άρχισα να το χρησιμοποιώ, κάτι που ήταν υπέροχο γιατί άρχισα να κερδίζω τις μονομαχίες μου εναντίον της Χρούσκα. Αυτό που δεν ήταν τόσο σπουδαίο ήταν ότι άρχισα να παίρνω βάρος, επειδή όλες αυτές οι σοκολάτες και οι μπύρες έπρεπε να φαίνονται κάπου».Στη συνέντευξη δηλώνει πως εάν είχε χάσει το πέναλτι θα μπορούσε να ήταν χειριστής τόρνου και τονίζει πως δεν είναι ούτε τρελός ούτε και ιδιοφυΐα (ο Πελέ είχε δηλώσει πως είναι ένα από τα δύο αφού εκτέλεσε έτσι το πέναλτι).