Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Κατάπαυση του πυρός Χεζμπολάχ

Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Χεζμπολάχ: Οι ισραηλινές επιθέσεις δεν καταπατούν απλά την κατάπαυση του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου - Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ από την άλλη κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός

Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός
Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί από την Παρασκευή.

Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.



Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και του σιιτικού κινήματος συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο.

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