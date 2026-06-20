Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Χεζμπολάχ: Οι ισραηλινές επιθέσεις δεν καταπατούν απλά την κατάπαυση του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου - Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ από την άλλη κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός