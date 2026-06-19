Δίνει συνέχεια ο Τραμπ στην κόντρα με τη Μελόνι: «Με στήριζε φανατικά, τώρα δεν την θέλω ούτε ως φαν»
Δίνει συνέχεια ο Τραμπ στην κόντρα με τη Μελόνι: «Με στήριζε φανατικά, τώρα δεν την θέλω ούτε ως φαν»
Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας και ότι «την λυπήθηκε» - Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ », δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και ότι «την λυπήθηκε».
Ως απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε σήμερα στο X βίντεο στο οποίο δηλώνει «έκπληκτη» γι' αυτή την «καθαρή επινόηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ' ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.
«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.
«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».
Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και η ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για να πραγματοποιούν επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.
Η πρωθυπουργός είχε προκαλέσει επίσης την οργή του προέδρου υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», έπειτα από επικρίσεις του πάπα εναντίον του πολέμου.
Η κίνηση αυτή του Ιταλού προέδρου συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.
«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ », δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και ότι «την λυπήθηκε».
Ως απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε σήμερα στο X βίντεο στο οποίο δηλώνει «έκπληκτη» γι' αυτή την «καθαρή επινόηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ' ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.
«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».
Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και η ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για να πραγματοποιούν επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.
Η πρωθυπουργός είχε προκαλέσει επίσης την οργή του προέδρου υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», έπειτα από επικρίσεις του πάπα εναντίον του πολέμου.
Στο πλευρό της ο ΜαταρέλαΟ Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε, με τηλεφώνημα του, την αλληλεγγύη τους στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Η κίνηση αυτή του Ιταλού προέδρου συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.
Πως ξεκίνησε η έντασηΗ ένταση ξεκίνησε στο περιθώριο της Συνόδου του G7, όπου ο Τραμπ και η Μελόνι εμφανίστηκαν να συνομιλούν σε φαινομενικά χαλαρό κλίμα.
Σε ανεπίσημη συζήτηση με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πείραξε δημόσια την Ιταλίδα πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας τη φράση «με εγκατέλειψες». Η Μελόνι απάντησε χαμογελώντας ότι «ήμασταν πάντα φίλοι», επιχειρώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.
Η κατάσταση, όμως, κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ, μιλώντας στο ιταλικό δίκτυο La7, υποστήριξε ότι η Μελόνι «τον παρακαλούσε» για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της Συνόδου. «Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, αλλά τη λυπήθηκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια επιτίθεται σε όλους μας, δήλωσε ο Ματέο Σαλβίνι
Ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε πριν από λίγο στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε, σε δήλωσή του, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.
"Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας", είπε χαρακτηριστικά.
"Με όλα τα μέτωπα πολέμου που είναι ανοικτά στον κόσμο, ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους και φίλους οι οποίοι αποδείχθηκαν πάντα φερέγγυοι. Η Ιταλία και η κυβέρνησή της δεν παρακαλούν κανέναν", υπογράμμισε σε επίσημο ανακοινωθέν της η Λέγκα.
Ο δε Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σχολίασε: «δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί κάποιον για να βγάλει φωτογραφία, ούτε υπό απειλή. Μπορώ να φανταστώ, αντιθέτως, πόσο της κόστισε να βάλει στην άκρη τα όσα είχε πει ο Τραμπ πριν λίγες ημέρες, για να φροντίσει το συμφέρον της Ιταλίας, της Ευρώπης και της Δύσης. Και φαντάζομαι πόσο θα της κοστίσει να μην σχολιάσει, όπως θα έπρεπε, το νέο αυτό ολίσθημα του Αμερικανού προέδρου . Ο όρος ολίσθημα, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μια έμμεση και χωρίς αντικείμενο αναγνώριση. Αυτό που πληγώνει είναι ότι δηλώσεις αυτού του είδους δεν κάνουν καλό σε κανέναν: ούτε στην Ιταλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην συμμαχία».
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