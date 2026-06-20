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Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
Ο άνδρας έγινε αντιληπτός λίγο μετά τις 08:00 από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Ενώ, δύο ναυαγοσώστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του από το νερό
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου (20/6) στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά.
Ο άνδρας έγινε αντιληπτός λίγο μετά τις 08:00 από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Ενώ, δύο ναυαγοσώστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του από το νερό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.
Στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο άνδρας έγινε αντιληπτός λίγο μετά τις 08:00 από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Ενώ, δύο ναυαγοσώστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του από το νερό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.
Στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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