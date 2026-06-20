Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Νεκρός Πνιγμός Θάλασσα

Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός λίγο μετά τις 08:00 από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Ενώ, δύο ναυαγοσώστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του από το νερό

Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου (20/6) στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός λίγο μετά τις 08:00 από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Ενώ, δύο ναυαγοσώστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του από το νερό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης