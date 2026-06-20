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Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride
Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride
Η 14η διοργάνωση κάλεσε το κοινό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας»
Με σημείο εκκίνησης την πλατεία του Λευκού Πύργου, πλήθος κόσμου, φορέων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, ντυμένοι με πολύχρωμα ρούχα και κρατώντας στα χέρια σημαιάκια στα χρώματα του Pride και με χορό πάνω σε άρματα, ξεκίνησαν την πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Η 14η διοργάνωση κάλεσε το κοινό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας».
Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιήθηκε με τη συνέργεια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, καλλιτεχνών και εθελοντών, «που επιδιώκουν να δημιουργούν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα μηνύματα και καλώντας όλον τον κόσμο να συμβάλει στη μεγάλη αυτή γιορτή διεκδίκησης με αίτημα την αγάπη και την αποδοχή», αναφέρουν οι διοργανωτές.
Στις 21.00 ξεκίνησε η προγραμματισμένη συναυλία με την οποία έκλεισε το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.
Η 14η διοργάνωση κάλεσε το κοινό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας».
Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιήθηκε με τη συνέργεια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, καλλιτεχνών και εθελοντών, «που επιδιώκουν να δημιουργούν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα μηνύματα και καλώντας όλον τον κόσμο να συμβάλει στη μεγάλη αυτή γιορτή διεκδίκησης με αίτημα την αγάπη και την αποδοχή», αναφέρουν οι διοργανωτές.
Στις 21.00 ξεκίνησε η προγραμματισμένη συναυλία με την οποία έκλεισε το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.
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