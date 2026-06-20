Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Thessaloniki Pride Ουράνιο Τόξο πορεία Λευκός Πύργος

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Η 14η διοργάνωση κάλεσε το κοινό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας»

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride
28 ΣΧΟΛΙΑ
Με σημείο εκκίνησης την πλατεία του Λευκού Πύργου, πλήθος κόσμου, φορέων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, ντυμένοι με πολύχρωμα ρούχα και κρατώντας στα χέρια σημαιάκια στα χρώματα του Pride και με χορό πάνω σε άρματα, ξεκίνησαν την πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.



Η 14η διοργάνωση κάλεσε το κοινό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας».



Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride


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Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιήθηκε με τη συνέργεια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, καλλιτεχνών και εθελοντών, «που επιδιώκουν να δημιουργούν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα μηνύματα και καλώντας όλον τον κόσμο να συμβάλει στη μεγάλη αυτή γιορτή διεκδίκησης με αίτημα την αγάπη και την αποδοχή», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride


Στις 21.00 ξεκίνησε η προγραμματισμένη συναυλία με την οποία έκλεισε το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride




Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

Με μουσική, χορό, σημαίες του ουράνιου τόξου και το κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ολοκληρώθηκε η πορεία του 14ου Thessaloniki pride

28 ΣΧΟΛΙΑ

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