Από το «τι ωραίο που είναι», στις κραυγές πόνου: Λουόμενοι σε ελληνική παραλία επιχειρούν να... παίξουν με λαγοκέφαλο, δείτε viral βίντεο πριν επτά χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Λαγοκέφαλοι Λαγοκέφαλος

Από το «τι ωραίο που είναι», στις κραυγές πόνου: Λουόμενοι σε ελληνική παραλία επιχειρούν να... παίξουν με λαγοκέφαλο, δείτε viral βίντεο πριν επτά χρόνια

Ένα παλιότερο βίντεο έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας, τώρα που οι κίνδυνοι από την επαφή με τους τοξικούς λαγοκέφαλους είναι γνωστοί και οι ειδικοί προειδοποιούν για τις συνέπειες

Από το «τι ωραίο που είναι», στις κραυγές πόνου: Λουόμενοι σε ελληνική παραλία επιχειρούν να... παίξουν με λαγοκέφαλο, δείτε viral βίντεο πριν επτά χρόνια
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Ένα αρκετά παλαιότερο βίντεο, το οποίο έχει ανέβει στο YouTube πριν από περίπου επτά χρόνια, έρχεται σήμερα ξανά στο φως της δημοσιότητας -τώρα που ο λαγοκέφαλος τείνει να γίνει... μόνιμος θαμώνας των ελληνικών θαλασσών και οι ειδικοί προειδοποιούν για το πόσο τοξικός είναι και πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί μια επαφή μαζί του.

Στο βίντεο του boatfishing.gr, που μοιράστηκαν χρήστες στα social media, φαίνονται οι λουόμενοι σε παραλία του Αιγαίου -οι οποίοι προφανώς δεν γνώριζαν με τι είχαν να κάνουν- να... παίζουν και να... θαυμάζουν έναν λαγοκέφαλο, που έχει βγει στα ρηχά και ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα ψάρια, ενώ καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, επιχειρούν να χαϊδέψουν τον λαγοκέφαλο, ενώ ακούγονται επιφωνήματα, όπως «τι ωραίο που είναι»... Το βίντεο, ωστόσο, δεν κλείνει το ίδιο... ειδυλλιακά, καθώς ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται να δαγκώνει το δάχτυλο ενός εκ των παραθεριστών, με την εικόνα να κόβεται, την στιγμή που ακούγεται μια κραυγή πόνου...

Λαγοκέφαλος δαγκώνει λουόμενο σε παραλία του Αιγαίου
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