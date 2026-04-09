Survivor: Εκτός η Κωνσταντίνα Μπακαρού λόγω τραυματισμού στο πόδι της 
Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

Μονόδρομος ήταν για την Κωνσταντίνα Μπακαρού η αποχώρησή της από το Survivor λόγω του τραυματισμού στο πόδι της.

Η παίκτρια από την ομάδα των «Επαρχιωτών» μετέφερε στο Συμβούλιο του νησιού όσα της είπε ο γιατρός για την κατάσταση της υγείας της και ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή της. Το γεγονός ότι απαιτούνται δύο εβδομάδες το λιγότερο για να αναρρώσει και να μπορέσει να επιστρέψει στον στίβο μάχης έκανε τη συνέχιση της παραμονής της στο παιχνίδι αδύνατη.

Ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης η Κωνσταντίνα είπε στο επεισόδιο της Τετάρτης 8 Απριλίου: «Μερικές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν κάποια πράγματα, είτε καλά είτε κακά, τον λόγο δεν μπορούμε να τον ξέρουμε. Όμως αυτό που λέω είναι ότι όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Σήμερα δεν θα μπορέσω να περάσω σε μονομαχία γιατί, όπως μου είπε και ο γιατρός, δυστυχώς ο τραυματισμός μου στο πόδι δεν θα μου επιτρέψει να συνεχίσω στο παιχνίδι. Μου είπε ότι χρειάζομαι τουλάχιστον δύο εβδομάδες αποθεραπεία, το οποίο εδώ είναι ακατόρθωτο προφανώς. Ούτε εμένα μου άρεσε το ότι καθόμουν σ' έναν πάγκο και δεν έπαιζα γιατί ο λόγος που έχω έρθει εδώ είναι να αγωνίζομαι, να παλεύω. Δυστυχώς, λόγω του ποδιού μου δεν μπορώ να συνεχίσω στο παιχνίδι».   

Σχετικά Άρθρα

