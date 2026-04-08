Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Η ζωή του 50 Cent γίνεται ντοκιμαντέρ: Από τα πρώτα χρόνια στο Κουίνς στην παγκόσμια εδραίωση
Η σειρά στοχεύει να απεικονίσει πώς ο ράπερ μετέτρεψε τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκή πολιτισμικό αντίκτυπο
Το Hulu και ο 50 Cent συνεργάζονται για μία σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που θα εστιάζει στη ζωή και την κληρονομιά του ράπερ, ηθοποιού και παραγωγού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάντον Λόβετ.
Σύμφωνα με το Deadline, το άτιτλο προς το παρόν ντοκιμαντέρ θα καταγράφει εκτενώς την εξέλιξη του 50 Cent από τα πρώτα του χρόνια της ζωής του στη συνοικία Νότια Τζαμάικα, στο Κουίνς, μέχρι και την εδραίωσή του ως παγκοσμίως αναγνωρισμένος μουσικός και επιχειρηματικός παράγοντας.
Η αφήγηση θα καλύπτει την επιβίωσή του μετά από εννέα πυροβολισμούς το 2000, το εκρηκτικό ντεμπούτο άλμπουμ του το 2003, "Get Rich or Die Tryin" και την εξαιρετικά επιτυχημένη στροφή του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Μέσα από ένα προσωπικό πρίσμα, η σειρά στοχεύει να απεικονίσει πώς ο ράπερ μετέτρεψε τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκή πολιτισμικό αντίκτυπο.
«H σειρά απεικονίζει μια προσωπικότητα που έχει μεταμορφώσει τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκές πολιτισμικό αντίκτυπο», σύμφωνα με την περίληψη.
50 Cent Documentary Series Set At Hulu https://t.co/UBNI57aezA— Deadline (@DEADLINE) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα