Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν ένα αγκάθι για μένα ότι τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφο μετά το διαζύγιό μου

Όταν ρωτήθηκε ποιο πρόσωπο συμβουλεύεται για τα προσωπικά της, αποκάλυψε πως συζητά με την αδερφή της και τη φίλη της, Μαίρη Συνατσάκη: «Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι», είπε.



Όσον αφορά στους γιους της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, τόνισε πως συζητάει μαζί τους αλλά δεν ξέρει όλα όσα συμβαίνουν στην προσωπική τους ζωή: «Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού», ανέφερε.

Αγκάθι αποτελούσε για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου το γεγονός πως τα παιδιά της δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφο μετά το διαζύγιό της. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, για πολλά χρόνια δυσκολευόταν στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διαχειριστεί το θέμα αυτό, παρόλα αυτά, προσπαθούσε πάντα να είναι όσο πιο ειλικρινής μπορούσε μαζί τους.Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και εκείνη των παιδιών της, σημειώνοντας πως και οι γιοι της είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί της, αν και πολλές φορές δεν τα συζητούν όλα μαζί της.Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, εξομολογήθηκε για το γεγονός πως τα παιδιά της δεν είχε γνωρίσει κάποιον σύντροφό της μετά το διαζύγιο: «Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό».