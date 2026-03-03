Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Τα πράγματα είναι προφανή, απλά δεν με ευχαριστεί να τα πολυσυζητάω
Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Τα πράγματα είναι προφανή, απλά δεν με ευχαριστεί να τα πολυσυζητάω
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση τους τονίζοντας πως διατηρεί μία πολύ συγκεκριμένη στάση γύρω από την προσωπική της ζωή
Για τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας πως τα πράγματα είναι προφανή, ωστόσο δεν την ευχαριστεί να συζητάει πολύ για την προσωπική της ζωή.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Φίλοι για πάντα» στην οποία πρωταγωνιστεί και όταν ρωτήθηκε ποια πρόσωπα από το περιβάλλον της ήταν στο πλευρό της, ενώ αρχικά απέφυγε να αναφέρει τον σύντροφό της, είπε: «Έχει έρθει το παιδί μου, έχουν έρθει πολλοί φίλοι μου, έχουν έρθει πολλοί δικοί μου. Και ο Γιώργος, ναι».
Στη συνέχεια, δημοσιογράφος τη ρώτησε για μία δήλωση που έκανε πρόσφατα πως «είναι ερωτευμένη» και εξήγησε: «Εγώ είπα ότι είμαι πολύ καλά σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως και πάντα αυτό λέω. Η στάση μου είναι πολύ συγκεκριμένη, τα πράγματα είναι προφανή, απλά δεν με ευχαριστεί να τα πολυσυζητάω. Αυτό».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε πως δεν την ενοχλεί να δέχεται ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, όμως θεωρεί πως απαντά με τον ίδιο τρόπο πάντα και πιστεύει πως ίσως γίνεται βαρετή: «Δεν με ενοχλεί, το καταλαβαίνω, αλλά και εγώ από την πλευρά μου μπορεί να γίνομαι βαρετή με τις απαντήσεις μου, γιατί είναι πολύ παρόμοιες κάθε φορά, αλλά αντιλαμβάνομαι και τη δική σας τη δουλειά, οπότε απαντώ κατάλληλα», δήλωσε.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Φίλοι για πάντα» στην οποία πρωταγωνιστεί και όταν ρωτήθηκε ποια πρόσωπα από το περιβάλλον της ήταν στο πλευρό της, ενώ αρχικά απέφυγε να αναφέρει τον σύντροφό της, είπε: «Έχει έρθει το παιδί μου, έχουν έρθει πολλοί φίλοι μου, έχουν έρθει πολλοί δικοί μου. Και ο Γιώργος, ναι».
Στη συνέχεια, δημοσιογράφος τη ρώτησε για μία δήλωση που έκανε πρόσφατα πως «είναι ερωτευμένη» και εξήγησε: «Εγώ είπα ότι είμαι πολύ καλά σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως και πάντα αυτό λέω. Η στάση μου είναι πολύ συγκεκριμένη, τα πράγματα είναι προφανή, απλά δεν με ευχαριστεί να τα πολυσυζητάω. Αυτό».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε πως δεν την ενοχλεί να δέχεται ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, όμως θεωρεί πως απαντά με τον ίδιο τρόπο πάντα και πιστεύει πως ίσως γίνεται βαρετή: «Δεν με ενοχλεί, το καταλαβαίνω, αλλά και εγώ από την πλευρά μου μπορεί να γίνομαι βαρετή με τις απαντήσεις μου, γιατί είναι πολύ παρόμοιες κάθε φορά, αλλά αντιλαμβάνομαι και τη δική σας τη δουλειά, οπότε απαντώ κατάλληλα», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα