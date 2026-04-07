Αντώνης Λουδάρος: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου
Αντώνης Λουδάρος: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου
Ήθελα επιτέλους να το πω για να χτυπήσω ένα καμπανάκι στους ανθρώπους που δεν προσέχουν, είπε ο ηθοποιός
Την αντίδρασή του όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, μοιράστηκε ο Αντώνης Λουδάρος, εξηγώντας πως από τον αιφνιδιασμό του ξέσπασε σε γέλια.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη στιγμή που έμαθε ότι είχε καρκίνο. Παράλληλα, εξήγησε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, στέλνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.
Σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε ότι αρχικά τρόμαξε με τη διάγνωση και πρόσθεσε ότι ένιωσε καλύτερα, όταν του διασφαλίστηκε ότι η κατάσταση ήταν αντιμετωπίσιμη: «Ήθελα επιτέλους να το πω, γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Ήθελα στους ανθρώπους που δεν προσέχουν, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα, από την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι "ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα". Όταν το πρωτοακούς το "είναι ένας καρκίνος", λες "πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται"».
«Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει»
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» στις 23 Φεβρουαρίου, αναφέροντας πως άλλαξε πολύ ο τρόπος που βλέπει τη ζωή μετά την περιπέτεια της υγείας του.
Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από ένα σπυράκι που είχε βγάλει για να μιλήσει έπειτα για τη διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος: «Βλέπω πια τη ζωή πολύ διαφορετικά. Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Το έμαθα τυχαία. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, "μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε". Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Αλλά ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Οι γιατροί με ξεφόβισαν, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό και ότι αντιμετωπίζεται. Ήταν καρκίνος δέρματος, βασικοκυτταρικός. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, που είναι το μελάνωμα, ώστε να είναι κάτι επίφοβο. Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις. Τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη στιγμή που έμαθε ότι είχε καρκίνο. Παράλληλα, εξήγησε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, στέλνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.
Σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε ότι αρχικά τρόμαξε με τη διάγνωση και πρόσθεσε ότι ένιωσε καλύτερα, όταν του διασφαλίστηκε ότι η κατάσταση ήταν αντιμετωπίσιμη: «Ήθελα επιτέλους να το πω, γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Ήθελα στους ανθρώπους που δεν προσέχουν, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα, από την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι "ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα". Όταν το πρωτοακούς το "είναι ένας καρκίνος", λες "πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται"».
«Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει»
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» στις 23 Φεβρουαρίου, αναφέροντας πως άλλαξε πολύ ο τρόπος που βλέπει τη ζωή μετά την περιπέτεια της υγείας του.
Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από ένα σπυράκι που είχε βγάλει για να μιλήσει έπειτα για τη διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος: «Βλέπω πια τη ζωή πολύ διαφορετικά. Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Το έμαθα τυχαία. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, "μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε". Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Αλλά ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Οι γιατροί με ξεφόβισαν, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό και ότι αντιμετωπίζεται. Ήταν καρκίνος δέρματος, βασικοκυτταρικός. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, που είναι το μελάνωμα, ώστε να είναι κάτι επίφοβο. Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις. Τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος».
