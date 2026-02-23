Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει
Το έμαθα τυχαία όταν πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για τη διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος μίλησε για πρώτη φορά ο Αντώνης Λουδάρος, αποκαλύπτοντας πως το έμαθε τυχαία και πως η ιστορία αυτή δεν έχει ακόμα τελειώσει, ωστόσο δεν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε να λέει πως άλλαξε πολύ ο τρόπος που βλέπει τη ζωή πια και δήλωσε πως σε αυτό έπαιξε ρόλο η περιπέτεια υγείας του. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από ένα σπυράκι που είχε βγάλει το οποίο πήγε να αφαιρέσει, ωστόσο οι γιατροί του εξήγησαν από την πρώτη στιγμή πως δεν ήταν κάτι επικίνδυνο για τη ζωή του και πως δεν χρειαζόταν να φοβάται για τίποτα.
Ο Αντώνης Λουδάρος εξομολογήθηκε για τη διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος: «Βλέπω πια τη ζωή πολύ διαφορετικά. Στον κορωνοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Θεός για να με βοηθήσει να βρω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Το έμαθα τυχαία. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, "μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε". Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Αλλά ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Οι γιατροί με ξε-φόβισαν, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό και ότι αντιμετωπίζεται. Ήταν καρκίνος δέρματος, βασικοκυτταρικός. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, που είναι το μελάνωμα, ώστε να είναι κάτι επίφοβο. Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις. Τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος. Στη λέξη αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κι εγώ το πέρασα. Δεν πρέπει. Δεν είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου, ευτυχώς για εμένα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε από τι το έπαθε: «Δεν χρειαζόταν θεραπεία γιατί είναι επιφανειακό. Ξέρετε από τι το έπαθα; Από τον ήλιο. Εγώ σιχαίνομαι τον ήλιο, γιατί πάθαινα ημικρανίες. Μου είπαν ότι λειτούργησε σωρευτικά από την παιδική μου ηλικία μέχρι τώρα. Άρα πάντα αντηλιακό και πρόληψη», σημείωσε.
