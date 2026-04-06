Σίντνεϊ Σουίνι: Γνωστός σκηνοθέτης βλέπει στην ηθοποιό τον επόμενο Τζέιμς Μποντ - Θα ήταν μια καλή κατάσκοπος, λέει
Είναι μία από τις πιο εργατικές και επαγγελματίες ηθοποιούς που γνωρίζω, ανέφερε ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ
Ο γνωστός σκηνοθέτης, Πολ Φιγκ βλέπει στο πρόσωπο της Σίντνεϊ Σουίνι τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός θα ήταν καλή σε ρόλο κατασκόπου.
Ο σκηνοθέτης που συνεργάστηκε με τη Σουίνι στην ταινία «The Housemaid», σχολίασε ότι η ηθοποιός θα ήταν ιδανική για να αναλάβει τον ρόλο του 007 στην επόμενη ταινία, όχι ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, αλλά ως ο ίδιος ο σούπερ κατάσκοπος.
Σύμφωνα με τον Φιγκ , «έχουν υπάρξει ωραία κορίτσια του Τζέιμς Μποντ, αλλά ας την αφήσουμε να γίνει σούπερ κατάσκοπος, είναι εξαιρετική». Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Είναι μία από τις πιο εργατικές και επαγγελματίες ηθοποιούς που γνωρίζω, τόσο έξυπνη, τόσο σοφή. Νομίζω ότι θα ήταν καλή κατάσκοπος».
Η 28χρονη, που πέρσι είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τη σειρά μετά την εξαγορά της από την Amazon MGM, είχε δηλώσει: «Πάντα ήμουν μεγάλη θαυμάστρια και είμαι ενθουσιασμένη και περίεργη να δω τι θα κάνουν». Σε ερώτηση αν θα ήθελε να παίξει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, είπε: «Εξαρτάται από το σενάριο. Νομίζω ότι θα διασκέδαζα περισσότερο ως Τζέιμς Μποντ».
Σημειώνεται, ότι μέχρι σήμερα ο ρόλος του πράκτορα 007 είναι αντρικός. Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021, έπειτα από την ταινία «No Time to Die», η αναζήτηση του διαδόχου του έχει ενταθεί, με τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν.
Τον Φεβρουάριο του 2025, οι παραγωγοί της σειράς, Μπάμπρα Μπρόκολι και Μάικλ Γκ. Γουίλσον, προχώρησαν στην πώληση του franchise στην Amazon MGM Studios, έναντι ποσού που εκτιμάται ότι έφτασε περίπου το 1 δισ. λίρες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον θρυλικό κινηματογραφικό πράκτορα.
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η παραγωγή βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τα τέλη του φθινοπώρου και να συνεχιστούν στις αρχές του χειμώνα. Παράλληλα, η συνεργασία με το Prime Video ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη προβολή της ταινίας τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και σε πλατφόρμα streaming, εξέλιξη που θα αποτελούσε πρωτοφανές βήμα στην 64χρονη ιστορία του franchise.
Sydney Sweeney tipped to replace Daniel Craig as James Bond as Hollywood director claims she'd make a good spy
