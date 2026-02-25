Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
James Bond: Πλησιάζει η ανακοίνωση του επόμενου 007, τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά
James Bond: Πλησιάζει η ανακοίνωση του επόμενου 007, τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τον διάσημο ρόλο
Η επόμενη ταινία του James Bond αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέχρι το τέλος του έτους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του νέου 007 είναι πλέον θέμα χρόνου.
Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021, έπειτα από την ταινία No Time to Die, η αναζήτηση του διαδόχου του έχει ενταθεί, με τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν.
Τον Φεβρουάριο του 2025, οι επί χρόνια παραγωγοί Μπάμπρα Μπρόκολι και Μάικλ Γκ. Γουίλσον πούλησαν το franchise στην Amazon MGM Studios έναντι ποσού που φέρεται να άγγιξε το 1 δισ. λίρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό κινηματογραφικό πράκτορα.
Τζέικομπ Ελόρντι – 5/4
Κάλλουμ Τέρνερ – 6/4
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον – 11/2
Θίο Τζέιμς – 15/2
Χένρι Καβίλ – 16/1
Σύμφωνα με στοιχεία των στοιχηματικών εταιρειών, το 56% των πρόσφατων πονταρισμάτων κατευθύνεται προς τον Ελόρντι, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τον μέχρι πρότινος επικρατέστερο Τέρνερ.
Παράλληλα, συζητήσεις υπάρχουν και για το πρόσωπο που θα υποδυθεί το νέο κορίτσι του Bond, με το όνομα της Μάργκοτ Ρόμπι να ακούγεται έντονα.
Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021, έπειτα από την ταινία No Time to Die, η αναζήτηση του διαδόχου του έχει ενταθεί, με τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν.
Τον Φεβρουάριο του 2025, οι επί χρόνια παραγωγοί Μπάμπρα Μπρόκολι και Μάικλ Γκ. Γουίλσον πούλησαν το franchise στην Amazon MGM Studios έναντι ποσού που φέρεται να άγγιξε το 1 δισ. λίρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό κινηματογραφικό πράκτορα.
Γυρίσματα το φθινόπωρο – Πιθανή ταυτόχρονη κυκλοφορία σε σινεμά και streamingΣύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραγωγή προετοιμάζεται ώστε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στα τέλη του φθινοπώρου και να συνεχιστούν στις αρχές του χειμώνα. Η συνεργασία με το Prime Video ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας σε κινηματογράφους και streaming, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη στην 64χρονη ιστορία του franchise.
Οι επικρατέστεροι για τον ρόλο του 007Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, φαβορί εμφανίζεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος είδε τις πιθανότητές του να εκτοξεύονται μετά την επιτυχία της ταινίας Ανεμοδαρμένα Υψίπεδα της Έμεραλντ Φέννελ και ακολουθούν οι παρακάτω ηθοποιοί:
Τζέικομπ Ελόρντι – 5/4
Κάλλουμ Τέρνερ – 6/4
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον – 11/2
Θίο Τζέιμς – 15/2
Χένρι Καβίλ – 16/1
Σύμφωνα με στοιχεία των στοιχηματικών εταιρειών, το 56% των πρόσφατων πονταρισμάτων κατευθύνεται προς τον Ελόρντι, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τον μέχρι πρότινος επικρατέστερο Τέρνερ.
Παράλληλα, συζητήσεις υπάρχουν και για το πρόσωπο που θα υποδυθεί το νέο κορίτσι του Bond, με το όνομα της Μάργκοτ Ρόμπι να ακούγεται έντονα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα