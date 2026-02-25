ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

James Bond: Πλησιάζει η ανακοίνωση του επόμενου 007, τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τον διάσημο ρόλο

Άννα Νταλλαρή
Η επόμενη ταινία του James Bond αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέχρι το τέλος του έτους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του νέου 007 είναι πλέον θέμα χρόνου.

Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021, έπειτα από την ταινία No Time to Die, η αναζήτηση του διαδόχου του έχει ενταθεί, με τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι επί χρόνια παραγωγοί Μπάμπρα Μπρόκολι και Μάικλ Γκ. Γουίλσον πούλησαν το franchise στην Amazon MGM Studios έναντι ποσού που φέρεται να άγγιξε το 1 δισ. λίρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό κινηματογραφικό πράκτορα.
Ο Ντάνιελ Κρεγκ υποδύθηκε τον James Bond από το 2006 έως το 2021, πρωταγωνιστώντας σε πέντε ταινίες της σειράς - Έκανε το ντεμπούτο του στο «Casino Royale» (2006) και ολοκλήρωσε τη θητεία του με το «No Time to Die» (2021)


Γυρίσματα το φθινόπωρο – Πιθανή ταυτόχρονη κυκλοφορία σε σινεμά και streaming

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραγωγή προετοιμάζεται ώστε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στα τέλη του φθινοπώρου και να συνεχιστούν στις αρχές του χειμώνα. Η συνεργασία με το Prime Video ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας σε κινηματογράφους και streaming, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη στην 64χρονη ιστορία του franchise.

Οι επικρατέστεροι για τον ρόλο του 007

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, φαβορί εμφανίζεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος είδε τις πιθανότητές του να εκτοξεύονται μετά την επιτυχία της ταινίας Ανεμοδαρμένα Υψίπεδα της Έμεραλντ Φέννελ και ακολουθούν οι παρακάτω ηθοποιοί:

Τζέικομπ Ελόρντι – 5/4
Κάλλουμ Τέρνερ – 6/4
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον – 11/2
Θίο Τζέιμς – 15/2
Χένρι Καβίλ – 16/1

Ο Τζέικομπ Ελόρντι θεωρείται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για τον ρόλο του νέου James Bond, σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, μετά την πρόσφατη κινηματογραφική του επιτυχία
Σύμφωνα με στοιχεία των στοιχηματικών εταιρειών, το 56% των πρόσφατων πονταρισμάτων κατευθύνεται προς τον Ελόρντι, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τον μέχρι πρότινος επικρατέστερο Τέρνερ.

Παράλληλα, συζητήσεις υπάρχουν και για το πρόσωπο που θα υποδυθεί το νέο κορίτσι του Bond, με το όνομα της Μάργκοτ Ρόμπι να ακούγεται έντονα.
Άννα Νταλλαρή
