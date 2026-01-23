Τζέικομπ Ελόρντι: H πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ τον εκτόξευσε στη 2η θέση των φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Τζέικομπ Ελόρντι: H πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ τον εκτόξευσε στη 2η θέση των φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το φαβορί παραμένει ο Κάλουμ Τέρνερ
Η υποψηφιότητα του Τζέικομπ Ελόρντι για Όσκαρ τον έχει φέρει στη δεύτερη θέση των φαβορί για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ.
Η Amazon Prime Video έχει ήδη αρχίσει να στήνει την «ομάδα» του Μποντ, με τον πολυβραβευμένο και υποψήφιο για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας του τεχνολογικού κολοσσού στο εμβληματικό franchise. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον ρόλο του 007, με τις φηήμες να φουντώνουν γύρω από το ποιος από τους νεαρούς και περιζήτητους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ θα μπορούσε να τον κερδίσει.
Ο Αυστραλός ηθοποιός, έχει πλέον εκτοξευθεί στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Metro, μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, χάρη στην ερμηνεία του ως Το Πλάσμα στην κινηματογραφική μεταφορά του «Φρανκενστάιν» της Μαίρης Σέλεϊ από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.
Ο Ελόρντι βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση των φαβορί για να γίνει ο δεύτερος Αυστραλός ηθοποιός μετά τον Τζορτζ Λέιζενμπι που επιλέχθηκε – για πρώτη και τελευταία φορά – να υποδυθεί τον Μποντ στο «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος» Ο Λέιζενμπι δεν είναι μόνο ο μοναδικός ηθοποιός που έπαιξε τον Μποντ μία και μοναδική φορά.
Η στοιχηματική εταιρεία Paddy Power δήλωσε στο Metro σχετικά με τις πιθανότητες να υποδυθεί ο Τζέικομπ Ελόρντι τον διάσημο πράκτορα: «Ψηλός, όμορφος και μυστηριώδης. Πράγματα που ταιριάζουν απόλυτα σε έναν ηθοποιό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι πληροί πολλά από τα κριτήρια, γι’ αυτό και είναι το δεύτερο φαβορί μας για να πάρει τη δουλειά».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Μετά τη μοναδική εμφάνιση του Τζορτζ Λέιζενμπι στο “Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος” το μακρινό 1969, μάλλον έχει καθυστερήσει αρκετά να δούμε ξανά έναν Αυστραλό ως Μποντ. Αν πάρει τον ρόλο, ελπίζουμε αυτή τη φορά να κρατήσει περισσότερο από μία ταινία».
Το φαβορί παραμένει ο Κάλουμ Τέρνερ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι ίσως έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ελόρντι και του Βιλνέβ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συνεργαστεί.
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η υποψηφιότητα του Ελόρντι για Όσκαρ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και έχει ξεκάθαρα βάλει το όνομά του στο κάδρο για τον ρόλο του Μποντ.
‘Handsome’ Jacob Elordi now a hot favourite to play James Bond after Oscars https://t.co/5ccA8EDrR3— Metro (@MetroUK) January 23, 2026
