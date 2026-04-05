Κατερίνα Διδασκάλου: Μου πρότειναν ρόλο στην ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παραγωγή
Ρόλο για τη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίστηκε στην Ελλάδα είχαν προτείνει στην Κατερίνα Διδασκάλου, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε να συμμετάσχει.
Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 5 Απριλίου, ο ρόλος που της πρότειναν ήταν μικρός και τη συμβούλευσαν να μην πει το «ναι», καθώς «δεν έκανε» για εκείνη. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως εκτιμά πολύ στον Μπραντ Πιτ ως ηθοποιό.
Η Κατερίνα Διδασκάλου είπε αναλυτικά: «Φυσικά θα ήθελα να συμμετέχω σε μία τέτοια παραγωγή. Μου πρότειναν έναν μικρό ρόλο, αλλά η casting agent μου είπε ότι δεν είναι για εμένα και ότι είναι κάτι πολύ μικρό. Δεν σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι. Τον Μπραντ Πιτ τον εκτιμώ πολύ ως ηθοποιό».
Πρόκειται για την ταινία «The Riders», για την οποία χρειάστηκε να γίνουν γυρίσματα στην Ύδρα, στο Μενίδι, στην Πεντέλη, στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας, και όχι μόνο, τον περασμένο Μάρτιο. Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, τη σκηνοθεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ. Ο Μπράντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όμως όλα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά.
