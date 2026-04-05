Κατερίνα Διδασκάλου: Μου πρότειναν ρόλο στην ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Πρόκειται για την ταινία «The Riders», για την οποία χρειάστηκε να γίνουν γυρίσματα στην Ύδρα, στο Μενίδι, στην Πεντέλη, στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας, και όχι μόνο, τον περασμένο Μάρτιο. Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, τη σκηνοθεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ. Ο Μπράντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όμως όλα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά.