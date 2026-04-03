Δημήτρης Παπανικολάου: Η κόρη του μιλάει για τον αυτισμό και τη συμμετοχή της στην ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίστηκε στην Ελλάδα
Όταν ήμουν έφηβη με πρόδωσαν και με πλήγωσαν άσχημα, δήλωσε η Άρια Παπανικολάου που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, επιβεβαίωσε πως συμμετείχε στην νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, που γυρίστηκε στην Ελλάδα.
Την Πέμπτη 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου με τίτλο «Με λένε Άρια», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή, παραδέχτηκε πως συμμετείχε στη χολιγουντιανή παραγωγή «The Riders», πολλά από τα γυρίσματα της οποίας έγιναν σε 'Υδρα, Χαλκίδα, Νέα Μάκρη, Μενίδι και Πεντέλη. Περιγράφοντας την εμπειρία της είπε: «Ήταν σαν περιπέτεια και μου αρέσει να το κάνω».
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα εξήγησε επίσης, τι την ώθησε στη συγγραφή του βιβλίου της: «Το βιβλίο μου ονομάζεται “Με λένε Άρια" και το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με καλοσύνη και ευγένεια σε άλλους ανθρώπους με αυτισμό. Δεν θέλω να νιώσουν τον πόνο και αυτά που πέρασα εγώ. Όταν ήμουν έφηβη με πρόδωσαν και με πλήγωσαν άσχημα». Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της ανέφερε: «Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο και να παντρευτώ και να κάνω παιδιά».
Ο Δημήτρης Παπανικολάου έχει αναφερθεί στη δύσκολη περίοδο της διάγνωσης της κόρης του με αυτισμό, τονίζοντας ότι αρχικά οι γιατροί είχαν εκφράσει την εκτίμηση, πως ενδεχομένως να μην κατάφερνε ποτέ να μιλήσει κανονικά. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, η Άρια Παπανικολάου κατάφερε να διαψεύσει αυτές τις προβλέψεις, καθώς σήμερα μιλάει τρεις ξένες γλώσσες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», έχοντας δίπλα του την κόρη του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Άρια έχει βάλει τη φωνή της στο "Lilo & Stitch" σε κινούμενα σχέδια, στο "Zootopia" τώρα που βγήκε πρόσφατα, έχει παίξει στην “Οδύσσεια” του Νόλαν, της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και φανταστείτε πως, όταν πήραμε τη διάγνωση του αυτισμού, μας είπαν ότι μπορεί να μη μιλήσει κανονικά ή να μη δέσει τα κορδόνια της και τώρα μιλάει τρεις γλώσσες».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Παπανικολάου στάθηκε στη σημασία της συμπερίληψης, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει ένα σύνθημα που έχω και εγώ, που λέω ότι “δεν πεθαίνει κανείς από αυτισμό αλλά μπορεί να πεθάνει από αποκλεισμό”, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη, όλο αυτό να αυξάνεται. Έχουμε γυρίσει τον κόσμο τούμπα, γι’ αυτό βλέπετε αυτή την αντεπίθεση. Δεν υπήρχε πάντα. Αυτή είναι η περηφάνια μας μαζί με τη σύζυγό μου για τη δουλειά που έχουμε κάνει».
