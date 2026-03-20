Ο Κίμων Κουρής θα παίξει στην ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
Ο σκηνοθέτης του φιλμ, Έντουαρντ Μπέργκερ εντάσσει στο καστ της νέας του ταινίας δύο ακόμη ονόματα - Πολλά από τα γυρίσματα γίνονται στην Ελλάδα
Ο Κίμων Κουρής θα συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, γυρίσματα της οποίας πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
Ο σκηνοθέτης του φιλμ, Έντουαρντ Μπέργκερ εντάσσει στο καστ της νέας του ταινίας δύο ακόμη σημαντικά ονόματα, τη Λάρα Πάλβερ και τον Κίμωνα Κουρή. Μέρος των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε Ύδρα, Χαλκίδα, Νέα Μάκρη, πλατεία Κοτζιά, Μενίδι και Πεντέλη.
Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη. Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που εκδόθηκε το 1994. Η ιστορία ακολουθεί τον Scully, «έναν Αυστραλό που διασχίζει την Ευρώπη μαζί με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε».
Εκτός από τον Μπραντ Πιτ, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το καστ συμπληρώνουν οι Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν.
Ο Ντέιβιντ Κατζάνικ υπέγραψε την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Μάικλ Πρους της Scott Free έχουν αναλάβει την παραγωγή, μαζί με τον σεναριογράφο και τον Μπέργκερ για λογαριασμό της Nine Hours, καθώς και τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ και Ντέντε Γκάρντνερ για την Plan B Entertainment. Σύμφωνα με το Deadline, η A24 χρηματοδοτεί την ταινία και θα αναλάβει τη διανομή της διεθνώς.
Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, συνεχίστηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στοεπιβλητικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε κατά την άφιξή του στο Μέγαρο, φορώντας τα ίδια ρούχα που τον έχουν συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων: σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ. Στα πλάνα, ο Πιτ φαίνεται να κατεβαίνει από ένα μαύρο τζιπ και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό του κτιρίου.
Lara Pulver & Kimonas Kouris Latest To Join Edward Berger's A24 Film 'The Riders' https://t.co/mNJfeKW51K— Deadline (@DEADLINE) March 19, 2026
