Οι διαπραγματεύσεις για πιθανό εξωδικαστικό συμβιβασμό ανάμεσα σε Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι ήταν ανεπιτυχείς
Η δίκη για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα που έχει καταθέσει η ηθοποιός εναντίον του σκηνοθέτη θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου
Απέτυχαν οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού στην υπόθεση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, λίγο πριν η δίκη ξεκινήσει.
Σύμφωνα με το Deadline, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, που εκπροσωπεί τον σκηνοθέτη του «It Ends With Us» στην αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα που έχει καταθέσει εναντίον του η Λάιβλι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για πιθανό συμβιβασμό που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σε δικαστήριο του Μανχάταν ήταν «ανεπιτυχείς».
Αν και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «υπάρχει πάντα πιθανότητα» να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν θα επαναληφθούν οι συνομιλίες. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, με τον Φρίντμαν να δηλώνει ότι «ανυπομονεί» για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Η κλειστή ακρόαση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της ομοσπονδιακής δικαστού Σάρα Λ. Κέιβ στο Μανχάταν και σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν αντιμέτωποι σε δικαστική αίθουσα από τότε που ξεκίνησε η νομική τους διαμάχη, τον Δεκέμβριο του 2024.
Η ηθοποιός κατέθεσε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση τον Δεκέμβριο του 2024 και έναν μήνα αργότερα προχώρησε σε αγωγή, διεκδικώντας τουλάχιστον 161 εκατ. δολάρια για ηθική βλάβη και διαφυγόντα έσοδα, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε εις βάρος της οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμισης.
Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με ανταγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων κατά της Λάιβλι και του Ράιαν Ρέινολντς τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν, που θα προεδρεύσει της δίκης, απέρριψε την αγωγή του Μπαλντόνι το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, εκκρεμεί απόφαση σε αίτημα του Μπαλντόνι, που είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2025, για απόρριψη της αγωγής της Λάιβλι.
Justin Baldoni’s lawyer says Blake Lively settlement talk was ‘unsuccessful’ as trial looms https://t.co/Jeu4nJ4nVq pic.twitter.com/fLAx21XHEt— Page Six (@PageSix) February 12, 2026
