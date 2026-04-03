Η Joanne αποκάλυψε ότι πέρασε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο: Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου
Η κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου εξήγησε πώς πάρα την επιτυχία που γνώρισε μετά τη νίκη της στο The Voice το 2021 κατέληξε να μην απολαμβάνει τη μουσική της, χάνοντας το όραμά της
Ένα βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο αποκάλυψε πως πέρασε η Joanne, εξηγώντας πως είχε φτάσει σε σημείο να μην αναγνωρίζει τον εαυτό της.
Η κόρη του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δήλωσε πως μετά τη νίκη της στο The Voice of Greece το 2021, κατάφερε να κάνει πολλά από τα όνειρά της πραγματικότητα, όμως στην πορεία ένιωσε πως παρέκλυνε από το όραμα που είχε και η μουσική της δεν την αντιπροσώπευε. Γι' αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει από την αρχή, όπως επισήμανε.
Η Joanne είπε αναλυτικά: «Κέρδισα το The Voice of Greece και τώρα ξεκινάω από το μηδέν. Γεια, είμαι η Joanne και το 2021 κέρδισα το The Voice στο πλευρό της Έλενας Παπαρίζου. Έκανα πάρα πολλά πράγματα που ονειρευόμουν, από συνεργασίες, live εμφανίσεις, Madwalk, Mad VMA. Ό,τι φαντάζεται ένας μικρός καλλιτέχνης και ονειρεύεται, το έζησα. Δεν ένιωθα δημιουργική όμως, ένιωθα ότι η μουσική που βγάζω δεν είμαι εγώ και είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου, μπαίνοντας σε ένα πολύ βαρύ και βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο. Κάπως σταμάτησε να έχει ροή αυτό που κάνω. Τώρα όμως ξεκινάω από την αρχή, με τους δικούς μου όρους, με τη δική μου μουσική και το δικό μου όραμα. Δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Χρωστάμε μόνο στον εαυτό μας να ζήσουμε όπως μας αξίζει και όπως ονειρευόμαστε. Κι αν κι εσύ νιώθεις χαμένος, αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη ότι δεν είναι αργά να ξαναξεκινήσεις και μπορείς να το κάνεις ξανά και ξανά. Η ζωή είναι δική σου να τη ζήσεις όπως θες εσύ».
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε επίσης: «Μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε».
@its._joanne Μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε ❤️🔥
