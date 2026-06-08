Ο Σιμόπουλος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη θέση του Μαρκόπουλου
Ο Σιμόπουλος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη θέση του Μαρκόπουλου
Από το 2019 εκλέγεται βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει οΣτράτος Σιμόπουλος.
Οι σημερινές αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έφεραν στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον Γιώργο Κώτσηρα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που αφήνει τη θέση αυτή, θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Παράλληλα, την θέση του ως υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.
Οι αλλαγές αυτές έφεραν στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Στράτο Σιμόπουλο.
Ο Στράτος Σιμόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 και είναι μικρασιατικής καταγωγής. Μετά τα μαθητικά του χρόνια, στο 58ο δημοτικό σχολείο και το 4ο γυμνάσιο αρρένων, φοίτησε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ και επί 40 χρόνια εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.
Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρουμπίνη Παπανικοπούλου και έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «πολιτιkey».
Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ιωνικής Εστίας, της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Διετέλεσε αναπληρωτής γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014 διετέλεσε γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από το 2019 εκλέγεται βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας των Φιλιππίνων και της Φινλανδίας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Πολωνίας και Αιγύπτου.
Από το 2024 είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
Οι σημερινές αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έφεραν στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον Γιώργο Κώτσηρα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που αφήνει τη θέση αυτή, θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Παράλληλα, την θέση του ως υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.
Οι αλλαγές αυτές έφεραν στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Στράτο Σιμόπουλο.
Ο Στράτος Σιμόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 και είναι μικρασιατικής καταγωγής. Μετά τα μαθητικά του χρόνια, στο 58ο δημοτικό σχολείο και το 4ο γυμνάσιο αρρένων, φοίτησε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ και επί 40 χρόνια εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.
Ποιος είναι ο Στράτος Σιμόπουλος
Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρουμπίνη Παπανικοπούλου και έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «πολιτιkey».
Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ιωνικής Εστίας, της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Διετέλεσε αναπληρωτής γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014 διετέλεσε γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από το 2019 εκλέγεται βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας των Φιλιππίνων και της Φινλανδίας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Πολωνίας και Αιγύπτου.
Από το 2024 είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
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