Ποια είναι η Μαριλένα Σούκουλη που αναλαμβάνει νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το βιογραφικό της

Ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996 και πόκειται για μια νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο





Η κ. Σούκουλη ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996, οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Πρόκειται για μια νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.







Παράλληλα, ως Ιδιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης, είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς όπως:



Δήμος Σαρωνικού Ν. Κορινθίας 1999 – 2001



- Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Νεανική Επιχειρηματικότητα- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Δικτυωθείτε.





Σύνταξη του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών από τους Σεισμούς –ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.



Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου 2001 – 2002



- Επίβλεψη του έργου των όμβριων της πόλεως Κορίνθου,



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Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε. Νομού Κορινθίας 2003 – 2009



- Υπεύθυνη Αντένας Νομού Κορινθίας των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου



- Υπεύθυνη Ομάδας Παρακολούθησης 63 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Νομού Κορινθίας προϋπολογισμού 16 εκατ. € και Δημόσιας Δαπάνης 10,5 εκατ. €



Νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας είναι πλέον η Μαριλένα Σούκουλη. Η κ. Σούκουλη ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στονοπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Πρόκειται για μια νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.Από το 1998 μέχρι και σήμερα διατηρεί Τεχνικό Γραφείο Μελετών, Επιβλέψεων Ιδιωτικών Έργων και Μελετών Επενδυτικών Σχεδίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με τον σύζυγο της Παναγιώτη (Τάκη) Πανόπουλο. Επίσης το 2000 ίδρυσε Κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία ενώ το ίδιο έτος πιστοποιήθηκε ως Εργολάβος Δημοσίων Έργων Υδραυλικών, Οδοποιίας και Λιμενικών.Παράλληλα, ως Ιδιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης, είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς όπως:- Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Νεανική Επιχειρηματικότητα- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Δικτυωθείτε.- Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» του Υπουργείου Γεωργίας.Σύνταξη του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών από τους Σεισμούς –ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.- Επίβλεψη του έργου των όμβριων της πόλεως Κορίνθου,- Επίβλεψη του έργου κατασκευής αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης λυμάτων της πόλεως Κορίνθου.Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε. Νομού Κορινθίας 2003 – 2009- Υπεύθυνη Αντένας Νομού Κορινθίας των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου- Υπεύθυνη Ομάδας Παρακολούθησης 63 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Νομού Κορινθίας προϋπολογισμού 16 εκατ. € και Δημόσιας Δαπάνης 10,5 εκατ. €

- Υπεύθυνη εισηγήσεων Αξιολόγησης και ελέγχων Πληρότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των ΟΠΑΑΧ,



- Υπεύθυνη ενημέρωσης και δημοσιότητας σε περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος,



- Μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου ΟΠΑΑΧ Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Πολιτική σταδιοδρομία Από το 2006 μέχρι και σήμερα, η Μαριλένα Σούκουλη έχει συνεχή παρουσία στα πολιτικά, πολιτιστικά δρώμενα της Κορινθίας και έχει εκλεγεί διαδοχικά:



- Στις Νομαρχιακές Εκλογές του 2006 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα και εκλέγεται 6η Νομαρχιακή Σύμβουλος στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας με τον συνδυασμό «ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ανάμεσα σε 42 υποψηφίους.



Από το 2007 – 2010 Διατέλεσε:



- Τακτικό Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κορινθίας,



- Τακτικό Μέλος Διανομαρχιακής επιτροπής Διαχειριστικής Επαρκείας,



- Πρόεδρος Κέντρου Νέων Κορινθίας



- Το έτος 2009 διατέλεσε Αντινομάρχης Παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ν. Α. Κορινθίας και Αναπληρωτής Νομάρχη ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.



- Υπεύθυνη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,



- Υπεύθυνη Διεύθυνσης Βιομηχανίας,



- Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εγγειών Βελτιώσεων – Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων,



- Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εμπορίου,



- Υπεύθυνη Τουριστικής Ανάπτυξης,



- Υπεύθυνη Διεύθυνσης Αλιείας,



- Υπεύθυνη Ωρίμανσης Δημοσίων έργων στο ΕΣΠΑ



- Υπεύθυνη Ωρίμανσης έργων μέσω ΣΔΙΤ.



Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2010 εκλέγεται 2η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κορινθίας με το συνδυασμό «ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και διατέλεσε:



- Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης – Προγραμματισμού και Επενδύσεων,



- Τακτικό Μέλος Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,



- Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κέντρου Νέων Κορινθίας,



- Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου



- Στις βουλευτικές εκλογές του 2012 ήταν υποψήφια στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στην 7η θέση.



- Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2014 ήταν υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας με το συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , από όπου και εκλέγεται εκ νέου Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε. Κορινθίας .



- Από το Ιούλιο 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 εκλέγεται Βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία.



- Τον Ιανουάριο του 2021 ορίζεται Αναπλ. Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.



Συμμετοχές σε ομάδες εργασίας της ΝΔ - Τομέας Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Ν.Δ.



- Μέλος Ομάδας Εργασίας θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης και υποομάδας Αυτοδιοίκησης Β βαθμού



- Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ν.Δ.



- Τομέας Μεταφορών και Υποδομών



- Γραμματεία Αυτοδιοίκησης Ν.Δ.



- Τομέας υγείας



- Μέλος ομάδας εργασίας Ψυχικής Υγείας



- Μέλος διαρκούς Επιτροπής παραγωγής και εμπορίου



- Μέλος ειδικής επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας



- Από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023 υπήρξε Ειδική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα χωροταξίας.



- Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 εκλέγεται εκ νέου βουλευτής Κορίνθιας με τη ΝΕΑ Δημοκρατία.



Κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις σήμερα - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας σε θέματα Παραγωγής και Εμπορίου



- Γραμματέας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου



- Μέλος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων



- Μέλος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και των Υποεπιτροπών της , Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών.



- Μέλος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας



- Αντιπρόεδρος Ομάδας Φιλίας Παναμά – Ελλάδος



- Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Βοσνίας – Ερζεγοβίνης – Ελλάδος



- Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Ελβετίας – Ελλάδος



- Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Τατζικιστάν – Ελλάδος



- Μέλος Ομάδας Φιλίας Βουλγαρίας – Ελλάδος



- Μέλος Ομάδας Φιλίας Λιβάνου – Ελλάδος

08.06.2026, 14:43