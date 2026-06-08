Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, το βιογραφικό του
Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, το βιογραφικό του
Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο
Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης και με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.
Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.
Λίγες εβδομάδες αργότερα (14 Απριλίου 2025), με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε το ρόλο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής. Από τις 17/4/2026 ανέλαβε και τα καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ασκήσει κριτική στο επιτελικό κράτος και στην κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Στις 23 Νοεμβρίου 2023 εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.
Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.
To βιογραφικό τουΤο 2019 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β’ περιφέρεια του Πειραιά, όπου επανεξελέγη στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και της 25ης Ιουνίου του ίδιου έτους. Το 2025 εκτός από τα βουλευτικά του καθήκοντα ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Λίγες εβδομάδες αργότερα (14 Απριλίου 2025), με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε το ρόλο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής. Από τις 17/4/2026 ανέλαβε και τα καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ασκήσει κριτική στο επιτελικό κράτος και στην κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Στις 23 Νοεμβρίου 2023 εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.
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