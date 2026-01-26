Λάζαρος Γεωργακόπουλος για την κόρη του: Δυστυχώς δεν προκρίθηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, στενοχωρήθηκε
Λάζαρος Γεωργακόπουλος για την κόρη του: Δυστυχώς δεν προκρίθηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, στενοχωρήθηκε
Μπορεί να ξανασυμμετάσχει, πρόσθεσε ο ηθοποιός για την Joanne
Για την κόρη του, Joanne, η οποία είχε στείλει τραγούδι για την Eurovision, μίλησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, εξηγώντας πως στενοχωρήθηκε που δεν κατάφερε να προκριθεί.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και εξήγησε, πως την ενδιαφέρει πολύ η Eurovision, επομένως δεν θεωρεί απίθανο να στείλει ξανά κάποιο τραγούδι της.
Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ανέφερε για τη Joanne: «Η Ιωάννα δεν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, δεν την παίρναμε. Όμως άκουγε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε και εμείς στο σπίτι, αλλά την Ιωάννα την ενδιέφερε πάρα πολύ η μουσική. Πήγε στο Ωδείο, μετά ήρθε το Voice και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Δυστυχώς δεν πέρασε στην Eurovision, δεν προκρίθηκε. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της. Στεναχωρήθηκε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Η Eurovision είναι κάτι που την ενδιαφέρει, οπότε μπορεί να ξανασυμμετάσχει. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα το βγάλει φαντάζομαι τώρα σύντομα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfyeigy0ksft)
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για το σύμφωνο συμβίωσης που έκανε με τη σύζυγό του, αλλά και για τη βάφτιση της κόρης του, η οποία έγινε όταν εκείνη ήταν έξι ετών: «Το σύμφωνο συμβίωσης έγινε τότε με τον Covid για πρακτικούς λόγους, σε περίπτωση που κάποιος αρρώσταινε, ο άλλος δεν θα μπορούσε να τον επισκεφθεί ούτε στο νοσοκομείο. Η βάφτιση της Ιωάννας έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα βαφτιστεί, πού θα βαφτιστεί. Τελικά έγινε το χατίρι της μάνας μου, η οποία ήθελε να βαφτιστεί η Ιωάννα και είπαμε Γιατί να μην κάνουμε το χατίρι σε έναν άνθρωπο, να μην της δώσουμε αυτή την ευτυχία αφού το θέλει τόσο πολύ;". Άμα μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο έναν άνθρωπο με έναν τόσο απλό τρόπο, γιατί να μην το κάνεις;», δήλωσε.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και εξήγησε, πως την ενδιαφέρει πολύ η Eurovision, επομένως δεν θεωρεί απίθανο να στείλει ξανά κάποιο τραγούδι της.
Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ανέφερε για τη Joanne: «Η Ιωάννα δεν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, δεν την παίρναμε. Όμως άκουγε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε και εμείς στο σπίτι, αλλά την Ιωάννα την ενδιέφερε πάρα πολύ η μουσική. Πήγε στο Ωδείο, μετά ήρθε το Voice και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Δυστυχώς δεν πέρασε στην Eurovision, δεν προκρίθηκε. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της. Στεναχωρήθηκε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Η Eurovision είναι κάτι που την ενδιαφέρει, οπότε μπορεί να ξανασυμμετάσχει. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα το βγάλει φαντάζομαι τώρα σύντομα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για το σύμφωνο συμβίωσης που έκανε με τη σύζυγό του, αλλά και για τη βάφτιση της κόρης του, η οποία έγινε όταν εκείνη ήταν έξι ετών: «Το σύμφωνο συμβίωσης έγινε τότε με τον Covid για πρακτικούς λόγους, σε περίπτωση που κάποιος αρρώσταινε, ο άλλος δεν θα μπορούσε να τον επισκεφθεί ούτε στο νοσοκομείο. Η βάφτιση της Ιωάννας έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα βαφτιστεί, πού θα βαφτιστεί. Τελικά έγινε το χατίρι της μάνας μου, η οποία ήθελε να βαφτιστεί η Ιωάννα και είπαμε Γιατί να μην κάνουμε το χατίρι σε έναν άνθρωπο, να μην της δώσουμε αυτή την ευτυχία αφού το θέλει τόσο πολύ;". Άμα μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο έναν άνθρωπο με έναν τόσο απλό τρόπο, γιατί να μην το κάνεις;», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα