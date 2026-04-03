Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Δουλεύαμε μαζί και δεν μιλούσαμε, πήγαμε σε ψυχολόγο και τα βρήκαμε
Λευτέρης Πανταζής Κόνι Μεταξά Σχέση Ψυχολόγος

Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Δουλεύαμε μαζί και δεν μιλούσαμε, πήγαμε σε ψυχολόγο και τα βρήκαμε

Πέρασα τον τελευταίο χρόνο λίγο δύσκολα με το παιδί μου, ανέφερε ο τραγουδιστής για την Κόνι Μεταξά

Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Δουλεύαμε μαζί και δεν μιλούσαμε, πήγαμε σε ψυχολόγο και τα βρήκαμε
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη σχέση με την κόρη του, Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, εξηγώντας πως για ένα διάστημα παρά τη συνεργασία τους, δεν μιλούσαν, με αποτέλεσμα να απευθυνθούν σε ψυχολόγο.

Ο τραγουδιστής μίλησε δημόσια για την κρίση που πέρασε με την κόρη του, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου. Πιο αναλυτικά, εξήγησε πως μετά το διαζύγιο της Κόνι Μεταξά με τον Μάριο Καπότση, και τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή τους, η σχέση του Λευτέρη Πανταζή με το παιδί του διαταράχτηκε.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η τραγουδίστρια του ζήτησε να επισκεφτούν ένα ειδικό ψυχικής υγείας, με τον Λευτέρη Πανταζή να παραδέχεται πως βοηθήθηκαν και οι δύο από τις συνεδρίες: «Πέρασα τον τελευταίο χρόνο λίγο δύσκολα με το παιδί μου. Με τον κορονοϊό βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι, μου έφερε και τον γαμπρό, έγινε και ο γάμος, όλα καλά. Κάποια στιγμή όλο αυτό δεν πήγε, εγώ όμως δεν ήμουν πολύ ενήμερος γι' όλο αυτό, γιατί δεν μου μιλούσε ούτε η κόρη μου, ούτε ο γαμπρός μου. Μπερδεύτηκα λίγο και μπορεί να υπερεκτέθηκα κιόλας και το παιδί μου θύμωσε. Ενώ δουλεύαμε μαζί, ήθελε να δουλεύει με τον μπαμπά της, δεν μιλούσαμε και όλο αυτό με έτρωγε. Κάποια στιγμή, μου ζήτησε βοήθεια, πήγα κοντά της, μιλήσαμε, είχαμε την ανάγκη να πάμε σε κάποιον γιατρό. Πήγαμε σε έναν ψυχολόγο, με βοήθησε εμένα πάρα πολύ και την ευχαριστώ την κόρη μου και βοήθησε και τον εαυτό της πάρα πολύ. Τα βρήκαμε, είμαστε μια χαρά».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς έγραψε το νέο κομμάτι του με τίτλο «Κόρη μου», το οποίο είναι αφιερωμένο στην  Κόνι Μεταξά: «Μου βγήκε όλο αυτό το πράγμα που έζησα, και έγραψα το τραγούδι και όταν της το έβαλα είδα δύο δάκρυα να τρέχουν. Μου είπε "πολύ καλό μπαμπά"». Όσο για τις σχέσεις με τον πρώην γαμπρό του, Μάριο Καπότση είπε: «Μιλάμε, έχουμε καλή σχέση και νομίζω ότι μιλάει και με την κόρη μου».
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Best of Network

Δείτε Επίσης