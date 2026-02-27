Gio Kay: Θα πάω για ευρωβουλευτής σε δύο χρόνια
Gio Kay: Θα πάω για ευρωβουλευτής σε δύο χρόνια

Είναι ήδη "κλειδωμένο", έχουμε όλη την ομάδα και την εταιρεία έτοιμη, πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του Survivor

Ιωάννα Μαρίνου
Μία ανακοίνωση έκανε ο Gio Kay σχετικά με το μέλλον του, δηλώνοντας πως θα βάλει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής σε δύο χρόνια.

Ο πρώην παίκτης του Survivor βγήκε σε τηλεφωνική σύνδεση στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να δημιουργεί κόμμα, αλλά εξήγησε πως θα δημιουργήσει ένα κίνημα στην πορεία, με το οποίο θα προσπαθήσει να μπει στην Ευρωβουλή.

Ο Gio Kay είπε χαρακτηριστικά: «Ξυπνάω σήμερα το πρωί και βλέπω ένα άρθρο που λέει "αποκλειστικά νέα, ο Gio αρχίζει κόμμα ε.ΜΠΡΟ.Σ". Απίστευτο, πολύ καλό. Αλλά δεν ξεκινάω κόμμα. Θα σας δώσω αποκλειστικά νέα όμως. Δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Θα λέγεται Generation Hellas και σε δύο χρόνια πάω για ευρωβουλευτής. Είναι ήδη "κλειδωμένο". Έχουμε όλη την ομάδα και την εταιρεία έτοιμη. Ανεξέρτητος, όχι με κάποιο κόμμα».

Δείτε το βίντεο


«Ο τελικός μου στόχος είναι να γίνω Πρωθυπουργός»

Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ανέφερε πως στόχος του είναι να γίνει και Πρωθυπουργός: «Δεν πάω για Δήμαρχος. Ο τελικός μου στόχος είναι να γίνω Πρωθυπουργός και το λέω με σοβαρότητα», είχε δηλώσει.

