Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο
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Θεσσαλονίκη Λεωφορείο Παρενόχληση

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο

Ο 38χρονος κατηγορείται ότι θώπευσε μια 16χρονη και στη συνέχεια παρενόχλησε και τη συνομήλικη φίλη της

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο
Στράτος Λούβαρης
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Θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν 38χρονο άνδρα έπεσαν δύο ανήλικα κορίτσια, μέσα σε αστικό λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το όχημα βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Λαγκαδά. Ο 38χρονος κατηγορείται ότι θώπευσε μια 16χρονη και στη συνέχεια παρενόχλησε και τη συνομήλικη φίλη της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

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