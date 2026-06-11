Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Θεσσαλονίκη: 32χρονος επιτέθηκε με τσιμεντόλιθους σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο επειδή είχε «τέρμα» τα ηχεία στο αμάξι
Θεσσαλονίκη: 32χρονος επιτέθηκε με τσιμεντόλιθους σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο επειδή είχε «τέρμα» τα ηχεία στο αμάξι
Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνοι επιχείρησαν να τον ελέγξουν επειδή είχε… τέρμα τη μουσική στα ηχεία αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 01:30, όταν πολίτες κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης για να καταγγείλουν διατάραξη κοινής ησυχίας από δυνατή μουσική, η οποία προερχόταν από οικισμό στην περιοχή Τσαΐρια, στον δήμο Θερμαϊκού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίοι εντόπισαν τον 32χρονο δίπλα σε όχημα με τα ηχεία ρυθμισμένα σε υψηλή ένταση, παρέα με άλλα άτομα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 32χρονος άρχισε να εξυβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια άρχισε να εκτοξεύει εναντίον τους διάφορα αντικείμενα, όπως πέτρες, μπουκάλια, ακόμη και... τσιμεντόλιθους.
Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής του, ο 32χρονος πρόβαλε σθεναρή αντίσταση.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 01:30, όταν πολίτες κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης για να καταγγείλουν διατάραξη κοινής ησυχίας από δυνατή μουσική, η οποία προερχόταν από οικισμό στην περιοχή Τσαΐρια, στον δήμο Θερμαϊκού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίοι εντόπισαν τον 32χρονο δίπλα σε όχημα με τα ηχεία ρυθμισμένα σε υψηλή ένταση, παρέα με άλλα άτομα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 32χρονος άρχισε να εξυβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια άρχισε να εκτοξεύει εναντίον τους διάφορα αντικείμενα, όπως πέτρες, μπουκάλια, ακόμη και... τσιμεντόλιθους.
Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής του, ο 32χρονος πρόβαλε σθεναρή αντίσταση.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
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