Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές Παπαστεργίου, Σδούκου και Παπαϊωάννου

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα κατέβει στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκη και η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην Ά Αθηνών