Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές Παπαστεργίου, Σδούκου και Παπαϊωάννου
Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές Παπαστεργίου, Σδούκου και Παπαϊωάννου
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα κατέβει στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκη και η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην Ά Αθηνών
Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στις εκλογές του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου και του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, ξεκίνησε ο κύκλος των πρώτων ονομάτων που θα είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια στις εκλογές, όπως έγραφε το protothema.gr το πρωί τηςΠέμπτης.
Όπως ανακοινώθηκε «στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
- Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
- Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
- Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για την Κορινθία «κλειδώνει» ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, προς την Κορινθία κοιτά επίσης ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος που πολιτεύτηκε στην Α’ Αθηνών το 2023, ενώ η συντονίστρια του γραφείου Θεσσαλονίκης Έλενα Σώκου θα πολιτευτεί στον Έβρο.
Στη Β’ Πειραιώς θα πολιτευτεί η Αργυρώ Τραγάκη, ενώ για την ίδια περιφέρεια ακούγονται τα ονόματα του τέως προέδρου της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρη Γερακαράκου και του γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα πολιτευτούν λογικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Στην Αχαϊα εκ νέου υποψήφιος αναμένεται να είναι ο Ανδρέας Τσώκος, ενώ στην Αργολίδα θα πολιτευτεί ο Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η νεαρή δικηγόρος Πορφυλλένια Κανελλοπούλου και ο πρώην γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει με την απόφασή του να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια εκλογική περιφέρεια για μένα. Είναι η πόλη στην οποία σπούδασα, εργάστηκα, δημιούργησα, υπηρέτησα το δημόσιο πανεπιστήμιο και έζησα τις σημαντικότερες στιγμές της ακαδημαϊκής και δημόσιας διαδρομής μου.
Τα τελευταία χρόνια, από τη θέση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με χιλιάδες ανθρώπους της πόλης, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της παραγωγής και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η σχέση αποτελεί για μένα πολύτιμη παρακαταθήκη αλλά και μεγάλη ευθύνη.
Συνεχίζω με την ίδια προσήλωση να εργάζομαι για μια καλύτερη Παιδεία, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους και μια Θεσσαλονίκη που πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία.
Όπως ανακοινώθηκε «στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
- Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
- Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
- Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για την Κορινθία «κλειδώνει» ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, προς την Κορινθία κοιτά επίσης ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος που πολιτεύτηκε στην Α’ Αθηνών το 2023, ενώ η συντονίστρια του γραφείου Θεσσαλονίκης Έλενα Σώκου θα πολιτευτεί στον Έβρο.
Στη Β’ Πειραιώς θα πολιτευτεί η Αργυρώ Τραγάκη, ενώ για την ίδια περιφέρεια ακούγονται τα ονόματα του τέως προέδρου της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρη Γερακαράκου και του γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα πολιτευτούν λογικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Στην Αχαϊα εκ νέου υποψήφιος αναμένεται να είναι ο Ανδρέας Τσώκος, ενώ στην Αργολίδα θα πολιτευτεί ο Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η νεαρή δικηγόρος Πορφυλλένια Κανελλοπούλου και ο πρώην γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.
Παπαϊωάννου: Μπροστά μας έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε.Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει με την απόφασή του να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια εκλογική περιφέρεια για μένα. Είναι η πόλη στην οποία σπούδασα, εργάστηκα, δημιούργησα, υπηρέτησα το δημόσιο πανεπιστήμιο και έζησα τις σημαντικότερες στιγμές της ακαδημαϊκής και δημόσιας διαδρομής μου.
Τα τελευταία χρόνια, από τη θέση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με χιλιάδες ανθρώπους της πόλης, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της παραγωγής και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η σχέση αποτελεί για μένα πολύτιμη παρακαταθήκη αλλά και μεγάλη ευθύνη.
Συνεχίζω με την ίδια προσήλωση να εργάζομαι για μια καλύτερη Παιδεία, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους και μια Θεσσαλονίκη που πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία.
Με αίσθημα ευθύνης, σεμνότητα και πολλή δουλειά θα επιδιώξω να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και στις προσδοκίες των πολιτών.
Μπροστά μας έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε.
Γιατί αξίζουμε περισσότερα, μπορούμε καλύτερα.»
Μπροστά μας έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε.
Γιατί αξίζουμε περισσότερα, μπορούμε καλύτερα.»
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