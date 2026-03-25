Λίλι Άλεν: Το εξώφυλλο του «West End Girl» παρουσιάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
Το πορτρέτο του νέου άλμπουμ της τραγουδίστριας παρουσιάζεται στο κοινό για έναν χρόνο
Στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου παρουσιάζεται το πορτρέτο της Λίλι Άλεν που κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ «West End Girl», σηματοδοτώντας τη μεταφορά του έργου από τη μουσική στη σφαίρα της εικαστικής τέχνης.
Το έργο, φιλοτεχνημένο από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Νιέβες Γκονζάλες, παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο κοινό, δίνοντας νέα διάσταση στο ομώνυμο άλμπουμ της Άλεν. Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δήλωσε: «Είμαι πολύ ευτυχής που κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο πίνακα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Η Νιέβες αποτύπωσε την αίσθηση του άλμπουμ τόσο αριστοτεχνικά, που κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο».
Ο πίνακας, που θα φιλοξενηθεί στην Πινακοθήκη για έναν χρόνο, απεικονίζει την Άλεν καθιστή, φορώντας πουά τζάκετ Miu Miu και μπότες Valentino. Η δημιουργός του έργου αντλεί έμπνευση από σημαντικούς Ισπανούς ζωγράφους του Μπαρόκ, όπως ο Diego Velázquez και ο José de Ribera, ενώ ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει σύγχρονα ενδύματα με έντονη, σχεδόν γλυπτική παρουσία.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει: «Τα μοντέρνα ρούχα, όπως τα φουσκωτά τζάκετ με γοητεύουν. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κάτι τόσο καθημερινό μπορεί να αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική παρουσία μέσα στον πίνακα».
Σύμφωνα με το Elle Decor, το άλμπουμ με τα 14 τραγούδια αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά της Άλεν έπειτα από επτά χρόνια και καταγράφει την κατάρρευση του γάμου της με τον ηθοποιό της σειράς «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ.
Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε: «Μου φαίνεται ότι το πορτρέτο αντανακλά τόσες πολλές πτυχές του άλμπουμ, όπως αντοχή, δύναμη, ευαλωτότητα, αποφασιστικότητα και σύγχυση, που λειτουργεί ως κλειδί για ολόκληρη την εμπειρία της ακρόασης. Το λατρεύω».
Η παρουσίαση του έργου αποτελεί σημαντικό σταθμό και για τη Γκονζάλες, καθώς είναι η πρώτη φορά που δημιουργία της εκτίθεται σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως σημείωσε: «Ήθελα να είναι μια εικόνα οικεία και άμεση, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή», ενώ συμπλήρωσε ότι στόχος της ήταν να αποδώσει τη «δύναμη» και τη «σοφία» της Άλεν. «Αυτό το “Κορίτσι του West End” έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από ένα απλό έργο τέχνης και νιώθω εξαιρετικά τυχερή που υπήρξα μέρος αυτής της διαδρομής», κατέληξε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Watch @lilyallen unveil original ‘West End Girl’ painting at London’s National Portrait Gallery (@NPGLondon)— NME (@NME) March 20, 2026
The piece by Nieves González reflects "strength, power, vulnerability, determination and confusion", and is now on public display for one year https://t.co/sq47W7Nlyo
